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La Reini y Homero Pettinato reviven el romance

La expareja fue vista saliendo junta del departamento de él, en actitud cariñosa y tomada de la mano. Tras la escandalosa ruptura de 2025 y el “contacto cero” que habían prometido

La Reini y Homero Pettinato reviven el romance
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Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato volvieron a estar en el ojo de la tormenta del espectáculo.

La exconcursante de MasterChef Celebrity y el conductor fueron captados juntos y muy cercanos, lo que generó fuertes especulaciones sobre un posible regreso amoroso.

Según las imágenes que se difundieron, la pareja habría salido del departamento de Pettinato en una actitud cómplice, besándose y tomados de la mano.

Consultado por la prensa, Homero Pettinato evitó confirmar la reconciliación, aunque no la descartó por completo. “Cortamos hace una banda, mucho tiempo, no lo pienso”, dijo, y reconoció que meses atrás habían intercambiado “mensajitos buena onda”.

La ruptura entre La Reini y Pettinato fue uno de los mayores escándalos del streaming argentino. Diferencias de estilo de vida, acusaciones públicas, chats filtrados y fuertes cruces mediáticos marcaron el final de la relación.

Gonet tildó el vínculo de “tóxico” y el conflicto terminó con la renuncia en vivo de Pettinato a su programa en Olga a fines de 2025.

A pesar de haber asegurado que mantenían “contacto cero”, las nuevas versiones sugieren que la llama entre ellos podría haberse reavivado.

¿La tercera será la vencida? El tiempo lo dirá.

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