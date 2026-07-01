Volver | La Tecla Photoshop 1 de julio de 2026 OTRA VEZ

La Reini y Homero Pettinato reviven el romance

La expareja fue vista saliendo junta del departamento de él, en actitud cariñosa y tomada de la mano. Tras la escandalosa ruptura de 2025 y el “contacto cero” que habían prometido

Compartir