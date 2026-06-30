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Nuevo golpe al bolsillo: suben los pasajes de micros y trenes

Se confirmaron los aumentos en el transporte público del AMBA. Los colectivos subirán un 4,76% y el boleto mínimo superará los $1.150

Nuevo golpe al bolsillo: suben los pasajes de micros y trenes
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A partir del miércoles 1° de julio, los usuarios del transporte público en La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires volverán a enfrentar un nuevo aumento de tarifas.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó una suba del 4,76% en los boletos de colectivos, por lo que el valor mínimo pasará a $1.158,76 para los usuarios con SUBE registrada.

Al mismo tiempo, el tren Roca aplicará su tercer incremento del año. El boleto correspondiente al trayecto más extenso, que incluye el recorrido entre La Plata y Capital Federal, pasará de $590 a $660.

Estos ajustes forman parte de un esquema de actualizaciones mensuales automáticas que combina la variación del IPC, el precio de los combustibles y otros componentes.

En el caso de los trenes, el Gobierno nacional prevé dos aumentos más durante agosto y septiembre.

Las modificaciones impactarán de lleno en miles de trabajadores, estudiantes y vecinos de La Plata que utilizan diariamente colectivos y trenes para trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires, sumándose a los recientes incrementos en otros servicios públicos.

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