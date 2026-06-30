Wanda e Icardi evitan Miami para no cruzarse

Si bien la justicia autorizó a que las menores viajen, el deportista y su nueva novia prefirieron quedarse en Argentina. Por su parte, la conductora viaja con sus hijos varones con destino a Miami
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En medio de la fuerte tensión mediática que viene generando revuelo en los últimos días, Wanda Nara y Mauro Icardi tomaron la decisión de no viajar a Miami y de esta forma evitar cualquier posible cruce con la China Suárez.
Si bien la Justicia habilitó el viaje de las hijas del matrimonio a Estados Unidos junto a su padre, la pareja optó por permanecer estos días en Nordelta, en su residencia conocida como “La casa de los sueños”, antes de regresar a Turquía, donde Icardi tiene sus compromisos deportivos.
Esta determinación busca bajar el tono de la polémica y evitar que la situación escale aún más en el exterior.
Vale mencionar que tanto Wanda como Mauro prefieren priorizar la tranquilidad y el bienestar de sus hijas en este momento, alejándose de los focos de conflicto.
El conflicto entre las dos mujeres se reactivó fuertemente en las últimas semanas, con declaraciones cruzadas, mensajes en redes sociales y una exposición pública que no para de crecer.
Wanda Nara continúa manejando su agenda entre la Argentina y Europa, aunque en las últimas horas decidió mantener un perfil más bajo.
El jugador del Galatasaray, por su lado, se prepara para retomar sus entrenamientos tras un breve descanso familiar. Este nuevo capítulo de la historia suma más intriga a una saga que lleva años y que sigue captando la atención del público. Por ahora, las partes involucradas optaron por no coincidir en el mismo lugar, al menos durante esta semana.