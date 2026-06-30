Volver | La Tecla Photoshop 30 de junio de 2026 SIGUE EL ESCANDALO

Wanda e Icardi evitan Miami para no cruzarse

Si bien la justicia autorizó a que las menores viajen, el deportista y su nueva novia prefirieron quedarse en Argentina. Por su parte, la conductora viaja con sus hijos varones con destino a Miami

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