Volver | La Tecla Municipios 29 de junio de 2026 TELÉFONO PARA ALAK

Tras los incidentes en La Plata, los cooperativistas piden diálogo “urgente”

Luego de la violenta protesta que derivó en el incendio parcial de la Municipalidad, desde el MTE reclamaron que se conforme una mesa para negociar con la comuna para mantener las fuentes de trabajo.

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