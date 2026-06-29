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Tras los incidentes en La Plata, los cooperativistas piden diálogo “urgente”

Luego de la violenta protesta que derivó en el incendio parcial de la Municipalidad, desde el MTE reclamaron que se conforme una mesa para negociar con la comuna para mantener las fuentes de trabajo.

Tras los incidentes en La Plata, los cooperativistas piden diálogo “urgente”
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A pocos días de la violenta protesta frente a la Municipalidad de La Plata, que produjo un incendio parcial del edificio, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Cooperativa Recicladores Unidos (CRU) reclamaron que se conforme en forma “urgente” una mesa de diálogo, para salvar las fuentes de trabajo en peligro.

La disputa entre esas organizaciones y el gobierno de Julio Alak estalló cuando el municipio decidió licitar los servicios que hoy prestan los cooperativistas, que se quedarían así sin su fuente de ingreso. Según el MTE y la CRU, se trata de cientos de puestos laborales vehiculizados a través de estas contrataciones.

Ambas entidades acusaron a la comuna de tomar la decisión “sin previo aviso” y sin ofrecer una alternativa a los cooperativistas que se quedarán sin trabajo. A cambio, dijeron, les ofrecieron una Tarjeta Alimentar a cada uno.

Los recicladores se quejan de que sus remuneraciones no se actualizan desde hace un año y que, pese a que se había hablado con el municipio de un llamado a licitación para la tarea que prestan, finalmente ésta no fue incluida, por lo que se prescindirá de sus servicios.

Las organizaciones también reclamaron la liberación “inmediata” de todas las personas que permanecen detenidas desde los incidentes del viernes pasado.
 

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