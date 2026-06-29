Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 LA VENGANZA DE “DON CHATARRÍN”

Tras perder la apuesta por Vaca Muerta, Techint echa a 150 trabajadores

Es casi la mitad de la dotación de la planta de Lanús donde se iban a hacer los tubos para el gasoducto. Una empresa india le ganó la licitación en enero.

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