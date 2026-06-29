Tras perder la apuesta por Vaca Muerta, Techint echa a 150 trabajadores
Es casi la mitad de la dotación de la planta de Lanús donde se iban a hacer los tubos para el gasoducto. Una empresa india le ganó la licitación en enero.
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La pelea entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el dueño del Grupo Techint, Paolo Rocca, a quien el mandatario apodó “Don Chatarrín”, generó daños colaterales: 150 personas se quedarán sin trabajo.
Todo comenzó en enero, cuando Techint quedó fuera de una licitación para la construcción de tubos destinados al gasoducto de Vaca Muerta, algo insólito en las últimas décadas.
La empresa india Welspun se quedó con aquella jugosa contratación, que suponía fabricar nada menos que 500 kilómetros de cañerías. Welspun ofreció hacer el trabajo por 200 millones de dólares. Tenaris, del Grupo Techint, había pedido más. Perdió.
Fue entonces cuando Milei, tan afecto a poner apodos a sus adversarios, le endilgó a Rocca el mote de “Don Chatarrín”. (Aunque, si el empresario sufrió por ello, luego tendría razones para salir de la depresión, ya que en marzo se confirmó oficialmente que es el hombre más rico del país, y que figura en el puesto 528 en el ranking global de millonarios.)
A los trabajadores del grupo no les va tan bien. 150 de los 340 operarios que trabajan en la planta de Tenaris en Valentín Alsina, partido de Lanús, pagarán las consecuencias de la licictación perdida. La empresa decidió no renovarles los contratos y a partir del miércoles, primer día de julio, quedarán en la calle.
“Al señor Paolo Rocca le decimos que queremos seguir trabajando. Apenas asumió Milei dijo que se venía la cultura del trabajo, y ahora nos descarta”, dijo José Villa, delegado de la planta, durante una entrevista radiofónica.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya pidió que los operarios sean reincorporados y se declaró en estado de alerta ante la posibilidad de que haya más despidos.
“Estamos en estado de asamblea permanente”, dijo Dylan Paz, delegado del gremio en la planta de Valentín Alsina.