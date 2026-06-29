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El gobierno nacional pierde a otro funcionario: se va el platense Marcelo Romero

El histórico exfiscal presentó su renuncia hoy. Revistaba en el Ministerio de Seguridad Nacional.

El gobierno nacional pierde a otro funcionario: se va el platense Marcelo Romero
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Otro funcionario se aleja del gobierno nacional, con bastante tiempo de anticipación, aunque no tanto como el ahora ex jefe de gabinete Manuel Adorni.

Se trata de Marcelo Romero, histórico fiscal del fuero criminal de La Plata, que dio el salto a la política y que se desempeña actualmente como subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Alejandra Monteoliva.

Romero, que llegó al ministerio cuando lo comandaba la hoy senadora Patricia Bullrich, presentó hoy su renuncia, que se hará efectiva el 3 de agosto. No se puede decir que no avisó con tiempo.

“Tengo el honor de dirigirme a usted en mi carácter de Subsecretario de Investigación Criminal con el objeto de presentarle mi formal renuncia, a partir del día 3 de agosto del corriente año, al cargo en el cual he sido honrado, por motivos particulares”, explica el exfiscal en la carta que le envió a Monteoliva para anunciarle su decisión.

“Deseo expresar a la señora ministra de Seguridad Nacional mi profundo agradecimiento y –por su intermedio– hacerlo extensivo al señor Presidente de la República y a la exministra Dra. Patricia Bullrich por haberme dado la posibilidad de servir a mi país desde la función ejecutiva”, abunda Romero.
 

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