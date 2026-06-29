Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 CONFERENCIA DE PRENSA

El Ejecutivo presiona por proyectos de Salud y pidió por su tratamiento

El ministro de Salud bonaerense también pidió que la Legislatura avance con los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo en materia de salud pública y defendió la gestión de IOMA

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