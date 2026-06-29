El Ejecutivo presiona por proyectos de Salud y pidió por su tratamiento
El ministro de Salud bonaerense también pidió que la Legislatura avance con los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo en materia de salud pública y defendió la gestión de IOMA
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La conferencia de prensa de este lunes dejó mucha tela para cortar. Además de la fuerte defensa del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, al funcionamiento de IOMA, también pidió que se traten los proyectos que presentó el Ejecutivo para la creación de la empresa bonaerense de medicamentos y el sistema integral de Salud pública.
Durante su discurso, Kreplak expuso: “La salud es un tema muy complejo, difícil de comprender, pero creo que hemos aprendido en la pandemia y lo reitero, no es arena para las rencillas políticas. Es un tema demasiado serio, difícil y sensible como para que sea un espacio para la especulación y la manipulación política”.
El ministro sostuvo que esta situación “solamente sufrimiento y malestar en la población” y pidió que se den “todas las discusiones que sean necesarias, pero con seriedad”.
“Son proyectos muy importantes, estructurales, así que esperamos el acompañamiento de todos y también podemos darle todas las explicaciones y charlas a la oposición si tienen alguna duda o si quieren hacer algún tipo de aporte a estos proyectos para mejorarlo, siempre se puede”, aseguró Kreplak.
Con respecto al Sistema Integrado de Salud, el funcionario bonaerense explicó que este proyecto consiste en “trabajar en un proceso de organización de sistemas sanitario bonaerense y argentino que es muy importante”.
Allí sostuvo que en Argentina “no hay un marco jurídico que organice este sistema de altura”. También dijo que “la Provincia no lo tiene y eso genera mucha fragmentación, que es el principal problema en la ineficiencia de un sistema de salud”.
Destacó que desde el gobierno bonaerense llevan “cuatro años de un trabajo dentro de un plan quinquenal trabajado con todos los municipios. Hemos estado organizando la red del servicio de salud que es una reforma estructural del funcionamiento de los hospitales y centros de salud de la provincia para organizarnos en función de esos niveles de complejidad, continuidad de cuidados, integrando en el sistema de información”.
Para ello, Kreplak pidió que exista “un marco normativo que organice” al sistema de salud. Allí volvió a defender la ley: “Lo que propone es consolidar cosas que están sucediendo en la práctica: a qué se dedica el primer nivel, a qué se dedican los hospitales de mayor complejidad, cómo se establece una red, cuál es la responsabilidad de cada uno, cómo son los fondos de financiamiento público, cómo se toman las decisiones”.
Con respecto al proyecto para crear un Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, Kreplak recordó que ese proyecto ya cuenta con media sanción en Diputados y que espera contar “con el apoyo legislativo” para volver a ser tratado. Allí expresó que “lo que hace este proyecto es fortalecer también una política pública que la provincia tiene hace ya muchísimo tiempo”
“Se vuelve a presentar este proyecto, ya lo hemos defendido muchas veces en la Legislatura en ningún caso lo hemos tenido cuestiones en contra, así que esperemos que esta vez esta oportunidad se pueda probar”, aseguró el funcionario bonaerense.