Volver | La Tecla Nacionales 29 de junio de 2026 FUERTE SANCIÓN

Condenan a un senador nacional por desmonte ilegal: deberá pagar más de 100 millones

Se trata de Francisco Paoltroni, enemistado con Villarruel. La Cámara formoseña confirmó un fallo que lo obliga a pagar una voluminosa multa por daños ambientales. Había intentado no pagar por ser legislador.

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