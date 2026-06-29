La oposición cargó contra Kicillof y Kreplak por sus dichos sobre IOMA
Legisladores del PRO, la UCR y Hechos dejaron duros mensajes contra el Ejecutivo provincial tras la última conferencia de prensa donde salieron a respaldar la gestión de la obra social bonaerense
Compartir
Tras la conferencia de prensa que brindó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y su par de Salud, Nicolás Kreplak, legisladores de la oposición salieron al cruce del poder ejecutivo por la situación crítica que vive el IOMA.
Uno de ellos fue el senador de Hechos, Marcelo Leguizamón, quien dejó un mensaje tras los dichos del funcionario bonaerense, quien aseguró que las críticas hacia la obra social responden a "mala intención o desinformación". Allí, el legislador salió al cruce para exponer la realidad que viven miles de usuarios: “¿Mala intención, Ministro? Mala intención es ignorar a los miles de bonaerenses que deambulan por clínicas porque les cortaron las prestaciones. Desinformación es creer que el IOMA funciona bien”, disparó el senador.
En ese sentido, el legislador provincial enfatizó su condición de afiliado voluntario y remarcó: “Sufro exactamente lo mismo que el resto de los afiliados: turnos a meses, falta de medicamentos y falta de coberturas claves. No mientan más”.
.@nkreplak yo comparto lo que usted dice “que hablen de salud las personas que saben”; Se lo dije a @Kicillofok en la apertura de sesiones que convoque a los idóneos para gestionar IOMA. Pero hace tiempo los que lloran, gritan, reclaman, son los afiliados que están a la deriva pic.twitter.com/oQe2HLNMeR
Por su parte, el diputado del PRO, Fernando Rovello, replicó a La Tecla y dejó un mensaje a través de su cuenta de X: “@nkreplak yo comparto lo que usted dice “que hablen de salud las personas que saben”; Se lo dije a @Kicillofok en la apertura de sesiones que convoque a los idóneos para gestionar IOMA. Pero hace tiempo los que lloran, gritan, reclaman, son los afiliados que están a la deriva”.
"Señor ministro de Salud, tal vez no estoy capacitado para dirigir una obra social. Pero como vecino de Mar del Plata, si puedo opinar cuando una obra social como IOMA no funciona y los afiliados esperan medicamentos, prestaciones y sobre todo respuestas concretas a sus problemas… pic.twitter.com/5Aj5mkiAH2
Otro legislador salió a cuestionar al ministro de Salud fue el presidente de bloque de UCR-Cambio Federal en la Cámara de Diputados, Diego Garciarena, quien manifestó: "Señor ministro de Salud, tal vez no estoy capacitado para dirigir una obra social. Pero como vecino de Mar del Plata, si puedo opinar cuando una obra social como IOMA no funciona y los afiliados esperan medicamentos, prestaciones y sobre todo respuestas concretas a sus problemas de salud”.
“Me sorprende la agresividad y la descalificación de sus declaraciones. Señor ministro de Salud: afirmar que alguien “no puede hablar” es más propio de un director del COMFER en época de dictadura, que de un funcionario público en Democracia”, cerró.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, el legislador Valentín Miranda manifestó: "Del IOMA tienen que hablar los que saben y esos son los afiliados que todos los días se enfrentan a la burocracia de un sistema que no da respuesta. Nos apena que el Ministro Kreplak desoyera el reclamo de miles de bonaerenses que están pasando momentos delicados de salud propios o de un ser querido. Falta gestión y sobran excusas".