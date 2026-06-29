La oposición cargó contra Kicillof y Kreplak por sus dichos sobre IOMA

EN EL SENADO Andrés Sosa

El Gobierno le bajó el precio a proyectos del kirchnerismo y la interna no cesa Desde el Poder Ejecutivo hablaron sobre las dos iniciativas que presentó un sector del oficialismo para declarar emergencias alimentaria y de salud. La tensión entre el kicillofismo y el cristinismo continúa a pesar de las sugerencias de Axel Kicillof.