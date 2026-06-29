Kreplak defendió al IOMA, pidió seriedad a la oposición y culpó al gobierno de Milei por la crisis
El ministro de Salud remarcó los logros de la obra social bonaerense ante las críticas de afiliados y dirigentes opositores. “La crisis nacional afecta directamente al sistema de salud”, sostuvo, y pidió "seriedad" a políticos y medios.
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El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, salió a responder las crecientes críticas al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y defendió la gestión de la obra social provincial, en medio de reclamos de afiliados, prestadores y legisladores opositores.
En conferencia de prensa, el funcionario atribuyó los principales problemas de la entidad al impacto de la crisis económica nacional, la pérdida de empleos formales y el desfinanciamiento de las obras sociales y el PAMI. “La crisis nacional afecta directamente al sistema de salud”, sostuvo Kreplak.
Según el ministro, el IOMA debió absorber mayor demanda de medicamentos de alto costo con el mismo presupuesto, mientras enfrenta un subsidio cruzado a los municipios de 10.000 millones de pesos mensuales, porque los aportes de los empleados municipales son inferiores a los gastos que generan.
Además, sumó 10.000 millones más por la llegada de nuevos afiliados que dejaron otras coberturas tras la asunción de Javier Milei, y otros 2.000 millones por la regulación de precios, totalizando un rojo mensual de unos 23.000 millones de pesos.
Al respecto, Kreplak insistió en la necesidad de mantener la obligatoriedad del IOMA para los empleados públicos provinciales. “Defiendo la obligatoriedad porque garantiza cobertura social financiada para los trabajadores, mientras los sectores más ricos buscan desmantelarla”.
Entre los logros que enumeró, destacó un aumento del 37% en consultas y prácticas médicas sin incremento de recursos, especialmente en policonsultorios y teleconsultas sin copago.
También mencionó la reducción del tiempo de autorización de medicamentos de 35 a 6 días, el uso de la app por el 87% de los afiliados y un gasto en remedios inferior al de otras obras sociales. “No negamos atención; las auditorías son obligatorias y no hay techo de prestaciones”, remarcó.
En las últimas semanas se multiplicaron las denuncias por demoras en autorizaciones, cirugías postergadas, deudas con prestadores y suspensiones de servicios, como el paro de psicólogos del 26 de junio por incumplimiento en pagos.
Finalmente, Kreplak pidió “seriedad” a políticos y medios: “La salud es un tema complejo y difícil, que no están habilitados todos a hablar del asunto. Que hablen las personas que saben”, sentenció.