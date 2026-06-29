Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 A CAPA Y ESPADA

Kreplak defendió al IOMA, pidió seriedad a la oposición y culpó al gobierno de Milei por la crisis

El ministro de Salud remarcó los logros de la obra social bonaerense ante las críticas de afiliados y dirigentes opositores. “La crisis nacional afecta directamente al sistema de salud”, sostuvo, y pidió "seriedad" a políticos y medios.

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