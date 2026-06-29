Rechazan detener a Insaurralde y Cirio, pero les prohíben salir del país



El juez federal Luis Armella rechazó este lunes el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola contra el exintendente Martín Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio, tras la difusión de videos con millones de dólares en efectivo.



Sin embargo, el magistrado les aplicó fuertes restricciones: les prohibió salir del país y les ordenó no alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previa autorización judicial.



La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que se reactivó con los videos incorporados como prueba. Tanto Insaurralde como Cirio permanecen en libertad, pero bajo estrictos controles procesales.