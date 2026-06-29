Apps
Lunes, 29 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
SIGUE EL ESCANDALO

Rechazan detener a Insaurralde y Cirio, pero les prohíben salir del país

El juez federal Luis Armella rechazó el pedido de detención contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito, pero les impuso el impedimento de salida del país y les prohibió alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial

GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Rechazan detener a Insaurralde y Cirio, pero les prohíben salir del país
Compartir


El juez federal Luis Armella rechazó este lunes el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola contra el exintendente Martín Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio, tras la difusión de videos con millones de dólares en efectivo.

Sin embargo, el magistrado les aplicó fuertes restricciones: les prohibió salir del país y les ordenó no alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previa autorización judicial.

La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que se reactivó con los videos incorporados como prueba. Tanto Insaurralde como Cirio permanecen en libertad, pero bajo estrictos controles procesales.

Respecto a Sofía Clerici, la modelo que acompañó a Insaurralde en el viaje en yate a Marbella en 2023 y también imputada en la causa,  fue alcanzada por la medida y tendrá impedimento de salida. Asimismo, continúa bajo investigación con la inhibición general de bienes que ya pesaba sobre los tres.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

El nuevo jefe de Gabinete, con imagen negativa pero mejor que la de Adorni

Con la confirmación de Diego Santilli como nuevo coordinador de ministros de Javier Milei, Zentrix Consultora aseguró que tiene imagen todavía negativa en el balance general (50,6%), pero sensiblemente mejor que la de Manuel Adorni (73,6% negativa).  

NOTICIAS MÁS VISTAS

Los matrimonios más fugaces de Hollywood

Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

Cronograma de pago de sueldos y aguinaldo: cuándo cobran los estatales bonaerenses

El vidrio sigue empañado

"¿Cómo gasta la Provincia?": informe advierte por el nivel de déficit y ajuste en PBA

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET