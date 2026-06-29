Rechazan detener a Insaurralde y Cirio, pero les prohíben salir del país
El juez federal Luis Armella rechazó el pedido de detención contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito, pero les impuso el impedimento de salida del país y les prohibió alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial
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El juez federal Luis Armella rechazó este lunes el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola contra el exintendente Martín Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio, tras la difusión de videos con millones de dólares en efectivo.
Sin embargo, el magistrado les aplicó fuertes restricciones: les prohibió salir del país y les ordenó no alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previa autorización judicial.
La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que se reactivó con los videos incorporados como prueba. Tanto Insaurralde como Cirio permanecen en libertad, pero bajo estrictos controles procesales.
Respecto a Sofía Clerici, la modelo que acompañó a Insaurralde en el viaje en yate a Marbella en 2023 y también imputada en la causa, fue alcanzada por la medida y tendrá impedimento de salida. Asimismo, continúa bajo investigación con la inhibición general de bienes que ya pesaba sobre los tres.