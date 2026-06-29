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Crisis en Gran hermano

Durante una cena especial con Santiago del Moro, Tamara Paganini recibió la palabra “Activá” enviada por su familia y su novio

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Crisis en Gran hermano
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En la noche del domingo, Gran Hermano Generación Dorada vivió uno de sus momentos más intensos.

Tras una coreografía grupal inspirada en la película Barbie, Santiago del Moro ingresó a la casa para entregar mensajes de los familiares.

Al recibir su mensaje, Tamara Paganini, quien había regresado al reality, leyó la palabra “Activá” elegida por su familia y su novio. La participante mostró inmediata incomodidad y evitó dar detalles sobre el remitente.

Del Moro intentó interpretar el mensaje de forma positiva, como un llamado a actuar y protagonizar la experiencia. Sin embargo, Tamara respondió con desconcierto: “No sé, querrán que me putee más con la gente, qué sé yo”.La situación escaló cuando, en medio de la cena, Tamara rompió el papel y estalló en llanto. “No puedo más”, repitió varias veces, manifestando que la presión del encierro la superaba.

El conductor le aseguró que nadie la obligaría a quedarse, pero le pidió que reflexionara y consultara con los profesionales de la salud y la producción en el confesionario. “Te quiero ver bien”, le dijo.

Mientras Tamara permanecía angustiada y con lágrimas en el rostro, el resto de los participantes continuó recibiendo sus mensajes en un clima festivo. En paralelo, quedaron nominados Yipio, Hansen, Emanuel, Nenu y Campanita.

Por el momento no se confirmó su salida, pero la fuerte crisis emocional dejó abierta la posibilidad de un abandono voluntario en las próximas horas.
 

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