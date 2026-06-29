Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 JUDICIALES

Pergamino: la Justicia no probó contaminación, pero castigó la falta de controles sobre las fumigaciones

El fallo absolvió a productores y aplicadores por falta de pruebas y puso el foco en la actuación de funcionarios municipales durante los años investigados.

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