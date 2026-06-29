Apps
Lunes, 29 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
MOVIMIENTOS

El rol de Macri en la era Milei: un aliado externo con peso en las decisiones del Gobierno

El líder del PRO volvió a mostrar cercanía con la Casa Rosada y destacó la presencia de dirigentes de su espacio en puestos estratégicos.

GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El rol de Macri en la era Milei: un aliado externo con peso en las decisiones del Gobierno
Compartir

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei tuvo un dato político que quedó expuesto desde el inicio: Mauricio Macri ya estaba al tanto de la decisión antes de que el Gobierno hiciera el anuncio oficial. El expresidente mantuvo una conversación con el dirigente del PRO antes de su encuentro con el mandatario en la Quinta de Olivos, donde se terminó de confirmar su llegada al cargo.

La escena fue observada por testigos que aguardaban en las inmediaciones de la residencia presidencial durante la jornada en la que el Gobierno preparaba el anuncio oficial. Poco después, Macri confirmó el contacto a través de sus redes sociales y celebró la designación de quien fuera uno de sus principales dirigentes dentro del PRO.

“Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión”, publicó el exmandatario, al tiempo que destacó la llegada de un dirigente con experiencia política y recorrido dentro de su espacio.

Macri también volvió a marcar distancia con la gestión de Adorni, a quien había cuestionado desde su llegada al cargo por considerar que no contaba con la experiencia necesaria para ocupar la Jefatura de Gabinete. Además, había expresado preocupación por las denuncias e investigaciones que rodearon al exfuncionario en las últimas semanas.

En ese marco, el expresidente sostuvo que confía en que Santilli pueda “fortalecer el cambio”, aportar estabilidad y contribuir a que las reformas económicas impulsadas por el Gobierno avancen con mayor rapidez. La definición también funcionó como una señal política hacia la interna oficialista y la relación entre el PRO y La Libertad Avanza.

El respaldo llegó luego de un encuentro del PRO en Mar del Plata, donde Macri volvió a destacar la presencia de dirigentes de su partido dentro del gobierno de Milei. Allí recordó que varios funcionarios de la actual administración tienen pasado en el espacio amarillo, entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva, Patricia Bullrich y el propio Santilli.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA

"¿Cómo gasta la Provincia?": informe advierte por el nivel de déficit y ajuste en PBA

El ex senador bonaerense Marcelo Daletto presentó un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 y advirtió que la Provincia cerró con un rojo de $2,06 billones. A su vez, cuestionó el endeudamiento "sin autorización legislativa", la caída del gasto salarial y la reducción de fondos para los municipios.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

La desocupación no cede en la provincia de Buenos Aires: ¿qué se puede hacer?

Julio llega con nuevos aumentos en transporte, alquileres, tarifas y servicios esenciales

Buenos Aires quedó entre las provincias con peor desempeño en transparencia fiscal

El vidrio sigue empañado

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET