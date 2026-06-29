Volver | La Tecla Nacionales 29 de junio de 2026 MOVIMIENTOS

El rol de Macri en la era Milei: un aliado externo con peso en las decisiones del Gobierno

El líder del PRO volvió a mostrar cercanía con la Casa Rosada y destacó la presencia de dirigentes de su espacio en puestos estratégicos.

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