El rol de Macri en la era Milei: un aliado externo con peso en las decisiones del Gobierno

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La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei tuvo un dato político que quedó expuesto desde el inicio: Mauricio Macri ya estaba al tanto de la decisión antes de que el Gobierno hiciera el anuncio oficial. El expresidente mantuvo una conversación con el dirigente del PRO antes de su encuentro con el mandatario en la Quinta de Olivos, donde se terminó de confirmar su llegada al cargo.
La escena fue observada por testigos que aguardaban en las inmediaciones de la residencia presidencial durante la jornada en la que el Gobierno preparaba el anuncio oficial. Poco después, Macri confirmó el contacto a través de sus redes sociales y celebró la designación de quien fuera uno de sus principales dirigentes dentro del PRO.
“Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión”, publicó el exmandatario, al tiempo que destacó la llegada de un dirigente con experiencia política y recorrido dentro de su espacio.
Macri también volvió a marcar distancia con la gestión de Adorni, a quien había cuestionado desde su llegada al cargo por considerar que no contaba con la experiencia necesaria para ocupar la Jefatura de Gabinete. Además, había expresado preocupación por las denuncias e investigaciones que rodearon al exfuncionario en las últimas semanas.
En ese marco, el expresidente sostuvo que confía en que Santilli pueda “fortalecer el cambio”, aportar estabilidad y contribuir a que las reformas económicas impulsadas por el Gobierno avancen con mayor rapidez. La definición también funcionó como una señal política hacia la interna oficialista y la relación entre el PRO y La Libertad Avanza.
El respaldo llegó luego de un encuentro del PRO en Mar del Plata, donde Macri volvió a destacar la presencia de dirigentes de su partido dentro del gobierno de Milei. Allí recordó que varios funcionarios de la actual administración tienen pasado en el espacio amarillo, entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva, Patricia Bullrich y el propio Santilli.