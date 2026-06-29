Katopodis puso el gancho y adjudicó una obra de casi $20.000 millones para un paso bajo nivel en San Martín
El gobierno bonaerense oficializó la adjudicación de la construcción del paso bajo nivel de la calle Perdriel, en General San Martín, por casi $20.000 millones. La obra demandará un año de ejecución, contará con un anticipo financiero del 15% y comprometerá partidas presupuestarias de 2026 y 2027.
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La administración de Axel Kicillof oficializó la adjudicación de una de las obras de infraestructura más importantes publicadas en el último Boletín Oficial. Se trata de la construcción del paso bajo nivel de la calle Perdriel, en el partido de General San Martín, cuya inversión total rozará los $20.000 millones y demandará un plazo de ejecución de 360 días.
La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, luego de completar el proceso licitatorio iniciado a fines de 2025. La adjudicación recayó sobre la Unión Transitoria integrada por Fontana Nicastro S.A. de Construcciones y Alemarsa S.A., cuya propuesta obtuvo el mayor puntaje en la evaluación técnica y económica realizada por la comisión evaluadora.
El monto destinado exclusivamente a la ejecución de la obra asciende a $18.993.987.408,09. Sumados los conceptos correspondientes a dirección e inspección, reservas previstas por ley y embellecimiento, la inversión total alcanza los $19.943.686.778,49.
El proyecto contempla la construcción de un paso bajo nivel sobre la calle Perdriel, una intervención destinada a mejorar la circulación vehicular y aumentar la seguridad vial en uno de los principales cruces ferroviarios del distrito de General San Martín.
Antes de llegar a la adjudicación definitiva, la licitación atravesó un proceso de dos etapas. En la primera fueron preseleccionadas dos ofertas, mientras que posteriormente se evaluaron las propuestas económicas para determinar la oferta más conveniente para la Provincia.
Durante el trámite administrativo también se actualizó el presupuesto oficial debido al tiempo transcurrido entre su elaboración y la apertura de ofertas. Ese cálculo pasó de poco más de $16.240 millones a $17.739 millones, reflejando la variación de costos registrada entre fines de 2025 y comienzos de 2026.
Finalmente, la comisión evaluadora recomendó adjudicar la obra a la UTE ganadora y desestimar la propuesta presentada por Concret Nor S.A., al considerar que obtuvo un puntaje inferior y no cumplía con los requisitos económicos previstos en el pliego.
La resolución también aprobó el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al 15% del monto contractual, una herramienta habitual en las grandes obras públicas para facilitar el inicio de los trabajos, previa constitución de las garantías correspondientes.
Desde el punto de vista presupuestario, el Gobierno provincial prevé ejecutar durante 2026 una inversión de $12.000 millones, mientras que los casi $7.944 millones restantes quedarán comprometidos para el ejercicio 2027, garantizando la continuidad financiera del proyecto.
La obra se inscribe dentro del plan de infraestructura vial impulsado por la Provincia y representa una de las adjudicaciones de mayor volumen económico publicadas en el Boletín Oficial de este lunes, tanto por el monto comprometido como por el impacto urbano que tendrá en uno de los municipios más poblados del conurbano bonaerense.