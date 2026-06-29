Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 INFRAESTRUCTURA

Katopodis puso el gancho y adjudicó una obra de casi $20.000 millones para un paso bajo nivel en San Martín

El gobierno bonaerense oficializó la adjudicación de la construcción del paso bajo nivel de la calle Perdriel, en General San Martín, por casi $20.000 millones. La obra demandará un año de ejecución, contará con un anticipo financiero del 15% y comprometerá partidas presupuestarias de 2026 y 2027.

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