Volver | La Tecla Nacionales 29 de junio de 2026 LO QUE SE VIENE

Scaloni se anticipa y piensa estrategias para seguir de pie

Tras el triunfo ante Jordania, el DT decidió otorgar día libre total al plantel y modificó la logística de la previa. Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, en lo que será el primer duelo histórico entre ambas selecciones

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