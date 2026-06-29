Scaloni se anticipa y piensa estrategias para seguir de pie
Tras el triunfo ante Jordania, el DT decidió otorgar día libre total al plantel y modificó la logística de la previa. Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, en lo que será el primer duelo histórico entre ambas selecciones
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En un claro mensaje de cuidado al plantel, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico cambiaron sobre la marcha el plan de trabajo de la Selección Argentina.
Luego de la victoria frente a Jordania, el equipo regresó a Kansas City con la idea inicial de entrenar el domingo por la tarde, pero finalmente se optó por un día completo de descanso y recuperación en el hotel. Esta decisión representa la quinta jornada libre que el técnico les otorga a los jugadores durante el Mundial.
La medida se tomó principalmente por la fuerte ola de calor extremo que afecta la zona central de Estados Unidos, con sensaciones térmicas que superan los 40°C y alta humedad, situación que genera alerta meteorológica en Kansas City. Pero los cambios no se limitan solo al día posterior al partido. Scaloni también modificó la metodología de la previa de los encuentros eliminatorios. A diferencia de lo realizado en los dos partidos de la fase de grupos en Dallas, el plantel realizará un entrenamiento el miércoles 1 de julio y viajará esa misma tarde hacia Miami, instalándose con mayor anticipación en la sede del partido de 16avos de final.
El rival ya está definido: la Selección Argentina, primera del Grupo J, se enfrentará a Cabo Verde, segundo del Grupo H, el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambas selecciones.
Cabo Verde llegó al Mundial como una de las naciones más modestas del torneo, con poco más de 525.000 habitantes. Sin embargo, se convirtió en una de las revelaciones al empatar sin goles ante España (donde brilló su arquero Vozinha) y sumar un valioso 2-2 frente a Uruguay. Clasificó como escolta de su zona y eliminó a potencias africanas como Camerún en las Eliminatorias.
Scaloni y su staff son conscientes del desafío climático en Miami, donde se espera mucho calor en horario vespertino. “Es un horario difícil de entender porque va a hacer mucho calor en Miami. Pero bueno, no podemos quejarnos porque todos juegan en horarios similares”, había señalado el DT tras el partido ante Jordania.
Con esta combinación de descanso estratégico, viaje anticipado y atención al factor climático, la Albiceleste busca llegar en óptimas condiciones físicas y mentales al inicio de la fase mata-mata.
La Selección, que ya aseguró su clasificación con fecha de antelación, ahora enfoca todos sus esfuerzos en superar a una Cabo Verde motivada y en seguir avanzando en la defensa del título mundial.