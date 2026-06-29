Cuenta regresiva hacia 2027: los legisladores marplatenses que ponen en juego su futuro político
El escenario electoral todavía parece lejano, pero en los principales espacios políticos ya comenzó la disputa por las candidaturas que definirán quiénes seguirán representando a Mar del Plata en la Legislatura y el Congreso.
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Aunque falta para las elecciones, el tablero político ya comenzó a moverse. Diputados provinciales y nacionales de Mar del Plata deberán construir acuerdos, fortalecer su peso interno y asegurarse un lugar en las listas si quieren seguir ocupando una banca.
Las elecciones legislativas quedaron atrás, pero la política ya empezó a mirar el próximo gran desafío: 2027. Con ese horizonte cada vez más presente, varios dirigentes marplatenses comenzaron a transitar un período decisivo para definir su continuidad en la Legislatura bonaerense y en el Congreso de la Nación.
En total, son cinco los representantes de General Pueyrredon cuyos mandatos finalizarán el próximo año. Cuatro ocupan bancas en la Cámara de Diputados bonaerense: Diego Garciarena (UCR), Gustavo Pulti (Unión por la Patria), Gastón Abonjo y Sofía Pomponio (La Libertad Avanza). A ellos se suma la diputada nacional libertaria Juliana Santillán, quien también deberá afrontar el desafío de renovar su lugar en el Congreso.
Quien parece tener el panorama más despejado es Pulti. El exintendente, actualmente de licencia como diputado provincial, fue electo concejal en 2025 por Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, por lo que ya tiene garantizada su continuidad más allá del vencimiento de su banca en la Legislatura
Otro caso particular es el de Alejandro Carrancio. Aunque fue elegido diputado provincial en 2023, el dirigente de La Libertad Avanza dejó ese cargo tras ser electo diputado nacional en 2025, por lo que continuará su actividad parlamentaria en el Congreso.
Para el resto de los legisladores, el panorama aparece mucho más abierto. La renovación dependerá de la correlación de fuerzas dentro de cada espacio político, del armado electoral que se consolide en la Quinta Sección y, especialmente, del lugar que logren asegurarse en las listas.
En ese camino serán determinantes las negociaciones entre los distintos sectores, los acuerdos partidarios y el volumen político que cada dirigente consiga construir durante los próximos meses. Con un escenario atravesado por reconfiguraciones permanentes, ninguna candidatura parece asegurada.
Si bien falta tiempo para volver a las urnas, la carrera por conservar una banca ya comenzó. En una política donde los armados cambian con rapidez y las alianzas se redefinen elección tras elección, los próximos movimientos de los legisladores marplatenses podrían resultar decisivos para su futuro político.