Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA+

Cuenta regresiva hacia 2027: los legisladores marplatenses que ponen en juego su futuro político

El escenario electoral todavía parece lejano, pero en los principales espacios políticos ya comenzó la disputa por las candidaturas que definirán quiénes seguirán representando a Mar del Plata en la Legislatura y el Congreso.

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir