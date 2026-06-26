Volver | La Tecla Nacionales 26 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El PRO redefine su identidad: límites al oficialismo y ofensiva total contra Kicillof

Bajo la conducción de Mauricio Macri, el encuentro “El Próximo Paso” en Mar del Plata consolidó una postura de autonomía frente a La Libertad Avanza al ratificar la interpelación al vocero Manuel Adorni, mientras la dirigencia se planta como la única alternativa para arrebatarle la provincia al kirchnerismo.

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