El Evita desafía a Máximo a enfrentar a Kicillof en primarias

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El Movimiento Evita tomó partido en la interna que divide al peronismo bonaerense. Y lo hizo con un contundente apoyo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien considera el mejor candidato del espacio para 2027. Desde el movimiento fundado por Emilio Pérsico salieron a cruzar a Máximo Kirchner por los ataques a la figura del mandatario.
Jonathan Thea, dirigente nacional del Evita, fue el encargado de salir a marcar la cancha y cuestionar fuertemente al sector que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el titular del movimiento en la provincia de Buenos Aires, Eduardo Ancona, directamente desafió a Máximo a competir en primarias abiertas contra Kicillof.
“Si Máximo quiere, que compita en las PASO. Axel es nuestro candidato y está dispuesto a enfrentar a cualquiera en una interna”, dijo Ancona.
Por su parte, Thea dijo que no hay realmente una interna en el peronismo, sino ataques de un sector a una figura consolidada.
“Yo no veo una interna. Veo a un sector de nuestro propio espacio atacando a Kicillof, que es, por lejos, el candidato mejor posicionado para ganarle a [Javier] Milei. Es una situación rara y peligrosa”, dijo el dirigente.
“Desde todo el peronismo exigimos la liberación de Cristina, tanto las fuerzas que estuvimos en Parque Lezama como aquellas que se manifestaron de otras maneras. Ahora, la intensidad con la que reclama cada sector se utiliza como excusa para pegarle a Axel. Lo atacan porque no se subordina a ellos”, remarcó Thea.
Además, también dijo que la situación podría resolverse yendo a una interna abierta, igual que Ancona.
“Si no hay una síntesis, usemos las PASO, una herramienta superior a decidir las candidaturas en una oficina y con la lapicera”, sugirió Thea. “En lugar de pasar un año más atacando al principal referente que ya está instalado, pongamos el foco en el enemigo real: Milei y su plan económico”.