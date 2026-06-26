Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de junio de 2026 TOMANDO PARTIDO

El Evita desafía a Máximo a enfrentar a Kicillof en primarias

Desde el movimiento que lidera Emilio Pérsico salieron a apoyar al gobernador bonaerense y calificaron como “rara y peligrosa” la situación generada por los ataques del cristinismo.

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