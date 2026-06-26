Volver | La Tecla Nacionales 26 de junio de 2026 CAUSA AFA

Se confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal

La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes, contribuciones e impuestos por más de 19.000 millones de pesos

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