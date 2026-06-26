Se confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal
La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes, contribuciones e impuestos por más de 19.000 millones de pesos
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En el caso de Tapia, el tribunal declaró desierta la apelación presentada por su defensa debido a que no compareció en tiempo y forma a una audiencia. Respecto de Toviggino, los jueces rechazaron los planteos de su defensa y ratificaron tanto el procesamiento como el embargo sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.
La investigación sostiene que la AFA habría retenido aportes y contribuciones previsionales, además de impuestos como el IVA y Ganancias, sin efectuar los depósitos correspondientes dentro de los plazos establecidos por la legislación. Los hechos investigados abarcan distintos períodos entre 2024 y 2025.
Según la resolución judicial, existen elementos suficientes para considerar, en esta etapa del proceso, la posible comisión de los delitos de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, por un total de 51 hechos atribuidos en el expediente.
El juez de primera instancia consideró que los imputados habrían llevado adelante un esquema destinado a postergar el pago de las obligaciones fiscales para obtener beneficios financieros. En ese marco, se mantuvo un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de Tapia y Toviggino.
Al analizar la situación del tesorero de la AFA, la Cámara entendió que existen indicios de que conocía las obligaciones tributarias de la entidad y que tuvo una participación relevante en las decisiones relacionadas con la falta de depósito de los fondos retenidos.
La resolución también revocó el procesamiento de otros tres imputados y ordenó profundizar la investigación respecto de esas personas, al considerar que aún restan medidas de prueba para definir su situación procesal.
Con este fallo, la causa continúa avanzando en la Justicia y los máximos dirigentes de la AFA quedan más cerca de enfrentar un juicio oral por las presuntas irregularidades fiscales investigadas.