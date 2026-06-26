Pidieron la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito

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Días después de la difusión de los videos donde se muestran millones de dólares en un vestidor que compartían Martín Insaurralde y Jésica Cirio, el fiscal Sergio Mola solicitó la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. También pidió la detención de su ex pareja.
El fiscal elevó la solicitud al juez Luis Armella y pidió la detención del exfuncionario en el marco de las causas por presunto enriquecimiento ilícito. Con los últimos vídeos difundidos, sumado a la polémica por su viaje en yate con Sofía Clérici, el juez deberá ser quién decida si hace lugar al pedido del fiscal Mola.
La difusión de los videos con Clérici fue el detonante para que el gobernador bonaerense Axel Kicillof le pida la renuncia a su cargo como Jefe de Gabinete a finales del año 2023.
El pedido de detención de Insaurralde se aceleró debido a los videos de su exesposa Jésica Cirio, donde muestra millones de dólares escondidos en el vestidor de la casa donde vivía con el exjefe de Gabinete de la provincia. También hubo una serie de declaraciones judiciales que complicaron aun más al exfuncionario.
Días atrás, se realizaron una serie de allanamientos en domicilios de Jésica Cirio y su expareja Elías Piccirillo, también en el marco de esta investigación. Ante esta situación, el pedido del fiscal Mola se basa en un posible peligro de entorpecerse la investigación o fuga por parte del implicado.
Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, aseguraron que “no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal”.
Además del pedido de detención, el fiscal solicitó inspeccionar la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de la expareja del funcionario. A su vez, pidieron peritar dos tablets, celulares y pendrives encontrados en un departamento de Jésica Cirio, con el fin de confirmar que en esos dispositivos están los videos.