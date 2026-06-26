Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de junio de 2026 JUDICIALES

Pidieron la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Mola pidió detener al exintendente de Lomas de Zamora tras las últimas imágenes filtradas donde se muestra una cantidad sideral de dinero en un vestidor.

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