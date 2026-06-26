Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de junio de 2026 DESCONFIADOS

Una sesión ordinaria donde se discutió todo menos los problemas reales de los platenses

Terremoto en Venezuela, 400 recicladores en la calle, repudio a Flor Peña, kioscos mutantes y “preocupación” por la droga. Todo menos soluciones reales. La rosca platense en su máxima expresión.

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