Una sesión ordinaria donde se discutió todo menos los problemas reales de los platenses

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¡Las 5 del Radar Desconfiado!
1. Terremoto en Venezuela: 164 muertos y en el Concejo se pelearon por la firma del decreto de “solidaridad”.
La Libertad Avanza presentó el texto con adhesión de todos los bloques, pero Fuerza Patria y el PRO se calentaron porque “no se sentían incluidos”. Bardon, se hartó: “No puedo creer que estemos discutiendo esta pequeñez”. ¿164 muertos y el drama era quién se anotaba el gol político? El Radar Desconfiado ya no se sorprende: hasta la solidaridad tiene copyright en La Plata.
2. Alak le baja el pulgar a 400 recicladores: el peronismo que prometían se evapora.
El Municipio no renueva el contrato con la Cooperativa. Cuatrocientas familias que se encargan del reciclaje hace más de 10 años quedan en la cuerda floja. Muchos de ellos votaron esta gestión. ¿Ajuste por austeridad o ajuste de la “representación peronista”? El Radar dice: lindo discurso en campaña, cruda realidad después.
3. Prioridades libertarias: repudio formal a Florencia Peña por hablar de la salud del padre de Messi.
Mientras afuera hay terremotos, falta de GNC e inseguridad, el concejal libertario Gastón Álvarez presentó un proyecto de decreto manifestando “el profundo repudio” a la falsa información que difundió Florencia Peña sobre la salud del padre de Lionel Messi. Sí, leyeron bien. De todos los dramas nacionales e internacionales, este fue el que mereció expediente y repudio formal. El Radar Desconfiado no da más: en La Plata hasta las fake news de la farándula entran en el orden del día antes que los problemas de los vecinos.
4. Los puestos de diarios en kioscos multi-servicios:café, impuestos y encomiendas.
Juan Pablo Allan presentó un proyecto de ordenanza para que vendan café, cobren impuestos y reciban paquetes. Porque con la venta de diarios y revistas ya no alcanza ni para el boleto. “Hay que acompañar el cambio tecnológico”, dijo. Traducción: reinventate o morite. El Radar aplaude la idea, pero llora por los kiosqueros que quedaron en el siglo pasado.
5. Libertad Avanza “expresa preocupación” por la facilidad para comprar droga en La Plata.
Se encargaron de presentar un decreto para manifestar preocupación ante las denuncias de que las sustancias estupefacientes circulan como choripán en la cancha. Preocupación expresada, el radar Desconfiado traduce: otro papelito que no le cambia la vida a nadie mientras la droga sigue entrando como quiere. Mientras tanto hay influencers platenses que se encargan de hacer tutoriales de como conseguir sustancias en pleno centro y a la vista de todo el mundo.
En conslusión, el Deliberante platense tuvo otra sesión llena de egos, repudios y preocupación escrita. Mientras tanto, los problemas de verdad siguen esperando turno. La Plata merece más que esto.