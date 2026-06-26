Un hueso para los penitenciarios: PBA dispuso un aumento a las horas extras
El Gobierno bonaerense actualizó la compensación especial por recargo de servicio para el personal penitenciario. El valor de la hora pasó de $600 a $900 para tareas administrativas y de $1.200 a $1.800 para funciones de seguridad. La medida rige desde el 1° de mayo.
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El gobierno de Axel Kicillof dispuso un incremento del 50% en la compensación especial por recargo de servicio que percibe el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense por la realización de horas adicionales. La medida fue oficializada mediante el Decreto 704/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La actualización alcanza tanto al personal que cumple tareas administrativas como a quienes desempeñan funciones vinculadas con la seguridad dentro de las unidades penitenciarias. Desde el 1° de mayo, la hora de recargo pasó de $600 a $900 para el personal administrativo y de $1.200 a $1.800 para el personal de seguridad.
El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar la operatividad del sistema penitenciario, especialmente en aquellas áreas donde la extensión de la jornada resulta indispensable para sostener el funcionamiento cotidiano.
Entre las funciones que requieren la realización de horas adicionales se encuentran los traslados de personas privadas de la libertad, las guardias reforzadas, las diligencias administrativas urgentes y la cobertura de servicios extraordinarios.
En los considerandos del decreto, el Gobierno también argumentó que la actualización responde a la "realidad económica actual", motivo por el cual consideró necesario adecuar los valores fijados en 2024 mediante el Decreto 2000/24.
La medida recibió el aval técnico de distintas áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía, además de contar con las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
El decreto fue refrendado por los ministros Juan Martín Mena (Justicia y Derechos Humanos), Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno), y establece que los nuevos valores tendrán vigencia retroactiva al 1° de mayo de 2026.