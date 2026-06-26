Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de junio de 2026 COSTOS OPERATIVOS

Un hueso para los penitenciarios: PBA dispuso un aumento a las horas extras

El Gobierno bonaerense actualizó la compensación especial por recargo de servicio para el personal penitenciario. El valor de la hora pasó de $600 a $900 para tareas administrativas y de $1.200 a $1.800 para funciones de seguridad. La medida rige desde el 1° de mayo.

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