Nueva réplica en Venezuela: llega la ayuda humanitaria internacional



En esta madrugada, Venezuela registró una nueva réplica sísmica de magnitud 4.4 con epicentro en el municipio de Morón, estado Carabobo, una de las zonas más afectadas por los potentes terremotos del miércoles.



El movimiento, aunque de menor intensidad, volvió a generar alarma entre la población que ya pasa la segunda noche consecutiva a la intemperie por temor a nuevos sismos. Las autoridades confirmaron que se trata de una de las múltiples réplicas registradas desde el doble terremoto que dejó más de 235 fallecidos, más de 4.300 heridos y cientos de edificios destruidos, principalmente en La Guaira y Caracas.



Ante la magnitud de la emergencia, varios países y organismos ya activaron el envío de asistencia: Estados Unidos enviará equipos de rescate y destinará 150 millones de dólares.

Por su parte, México y Chile desplegarán brigadas especializadas en búsqueda y rescate. Además, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, El Salvador, Panamá y República Dominicana también enviarán personal y ayuda humanitaria.

Alemania y Suiza coordinan el envío de aviones militares con equipos de rescate mientras que la Unión Europea y la ONU activaron sus mecanismos de respuesta rápida.



La llegada de esta ayuda resulta clave para Venezuela, que enfrenta limitaciones de maquinaria y personal especializado. Las labores de rescate continúan a contrarreloj entre los escombros mientras las autoridades piden a la población extremar precauciones.



El país vive una de las peores tragedias sísmicas de las últimas décadas, pero la solidaridad internacional ya está en marcha.