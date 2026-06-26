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Despidos masivos en Blender: cortaron la transmisión en vivo

Durante el programa Último Aviso, la conductora Fiorella Sargenti denunció el despido de unos 20 trabajadores y suspendió la emisión en solidaridad. El canal quedó en silencio

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Despidos masivos en Blender: cortaron la transmisión en vivo
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Un fuerte conflicto laboral irrumpió en el canal de streaming Blender. En plena transmisión en vivo de Último Aviso, la conductora Fiorella Sargenti interrumpió el programa para denunciar que la empresa había despedido a cerca de 20 trabajadores tras un reclamo salarial colectivo: “Perdón chicos, los tengo que molestar… Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos”.

Asimismo, la periodista informó que el equipo técnico y el resto del personal decidieron no continuar con la emisión. “No podemos seguir haciendo el programa así. Hay guardias esperándonos afuera”, afirmó. Antes de cortar la transmisión, dejó un mensaje claro: “Si tocan a uno, tocan a todos. No podemos. Les mandamos un abrazo y vamos a acompañar a nuestros compañeros”.

Instantes después, la pantalla quedó en negro y Blender dejó de emitir. El conflicto se originó cuando los trabajadores enviaron una nota colectiva exigiendo el pago de salarios adeudados y aumentos pactados. La respuesta de la empresa fue el despido masivo.

Ante esto, periodistas, conductores y técnicos resolvieron suspender la programaci

El caso generó rápidamente apoyo de otros comunicadores y se convirtió en tendencia en redes sociales.

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