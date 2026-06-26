Cara a cara entre Kicillof y Macri: críticas, reclamos y un mensaje al sector privado

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó del encuentro federal organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por el Día Internacional de las Pymes, donde compartió escenario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y representantes del sector empresario.
Durante el evento realizado en Parque Norte, que reunió a unos 1300 empresarios de todo el país, Kicillof centró su discurso en la situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y advirtió por el impacto de la caída de la actividad en sectores clave de la economía.
“Hay problemas con todos los rubros vinculados al comercio, la construcción, la industria y el turismo. Todos rubros que dan empleo y donde proliferan las pymes nacionales”, sostuvo el mandatario bonaerense.
En esa línea, el gobernador destacó el rol de las empresas nacionales y planteó la necesidad de construir una estrategia de desarrollo con participación del sector privado. “La mayor potencialidad que tiene la Argentina son sus empresarios. Es con los empresarios pymes argentinos que hay que construir una nueva Argentina”, afirmó.
El encuentro estuvo marcado por los reclamos del sector empresario hacia los distintos niveles del Estado. El presidente de CAME, Ricardo Diab, pidió “incentivos reales al consumo interno”, financiamiento accesible y una reducción de la carga tributaria para evitar que más empresas pasen a la informalidad.
También planteó la necesidad de “un nuevo consenso fiscal para evitar percepciones y retenciones indebidas”, en un contexto donde las cámaras empresarias vienen reclamando cambios en la estructura impositiva.
Por su parte, Jorge Macri sostuvo que el sector privado necesita “un Estado ágil, moderno y previsible” y remarcó que “ser pyme es invertir cuando no hay certezas, es sostener el empleo”.
Del encuentro también participaron referentes de las principales entidades empresarias del país, como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el entramado productivo.
La actividad se dio en medio de un escenario de tensión para las pymes, con reclamos por la caída del consumo, dificultades de financiamiento y presión tributaria, temas que volvieron a quedar en el centro del debate entre empresarios y dirigentes políticos.