Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de junio de 2026 ENCUENTRO

Cara a cara entre Kicillof y Macri: críticas, reclamos y un mensaje al sector privado

El gobernador bonaerense y el jefe de Gobierno porteño coincidieron en una jornada organizada por CAME, aunque con enfoques diferentes sobre el rol del Estado y la economía.

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