Volver | La Tecla Photoshop 26 de junio de 2026 DRAMATICO

Catherine Fulop lanza un desesperado pedido de ayuda por Venezuela

A actriz y conductora venezolana, radicada en Argentina, puso sus redes sociales a disposición para recolectar donaciones, difundir información y colaborar en la búsqueda de desaparecidos tras los potentes sismos que sacudieron al país

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