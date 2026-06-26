Catherine Fulop lanza un desesperado pedido de ayuda por Venezuela
A actriz y conductora venezolana, radicada en Argentina, puso sus redes sociales a disposición para recolectar donaciones, difundir información y colaborar en la búsqueda de desaparecidos tras los potentes sismos que sacudieron al país
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Catherine Fulop se sumó con un fuerte llamado a la solidaridad internacional luego de los dos potentes terremotos que azotaron Venezuela y que dejaron un saldo de muertos, heridos y miles de desaparecidos, principalmente en el estado de La Guaira.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la conductora se dirigió directamente a cámara y ofreció sus plataformas para canalizar la ayuda. “Hola mi gente. Acá estamos tratando de ayudar en lo que se pueda a mi gente en Venezuela. Mis redes sociales las pongo a disposición”, dijo.
La artista compartió enlaces a fundaciones para recibir donaciones y otro destinado a la localización de personas desaparecidas. “Este es el comienzo de una reconstrucción de mi país. Todo lo que puedan ayudar a mi tierra, se les va a agradecer”, agregó.
En el texto que acompaña el video, la actriz escribió: “Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos. Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme”.
mamá de Oriana y Tiziana Sabatini contó que su familia en Venezuela está bien, aunque muy asustada. “Muchos viven en edificios y tienen mucho miedo”, relató. Según sus palabras, en La Guaira se derrumbaron alrededor de 20 edificios y hay estimaciones de casi 15 mil desaparecidos en esa zona.
“Venezuela es un país devastado ya, hace 27 años está con un régimen y con la desidia de una dictadura que ha dejado expuesta a su gente. Y ahora nos encontramos en esta situación para la que Venezuela no está preparada”, lamentó.
Fulop cerró su mensaje con un pedido urgente: “Lo único que me queda es pedir que nos ayuden. Venezuela los necesita”.
El llamado de la reconocida figura se viralizó rápidamente y busca movilizar ayuda para las zonas afectadas por la tragedia.