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INDUSTRIA EN CRISIS

Siguen los despidos: cerró una planta en Balcarce y echaron empleados en Zárate

La empresa alimenticia Finca Balcarce bajó la persiana y una multinacional petroquímica se desprendió de parte de su plantel.

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Siguen los despidos: cerró una planta en Balcarce y echaron empleados en Zárate
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La crisis en la industria sigue azotando a la provincia de Buenos Aires. Ahora, las malas noticias vienen de Balcarce y de Zárate, con el cierre de una empresa alimenticia con diez años de historia y despidos en una petroquímica, respectivamente.

La compañía Finca Balcarce, que se dedicaba a elaborar papas congeladas y otros alimentos, bajó la persiana, dejando en la calle a todos sus empleados. La empresa realizó el anuncio a través de un mensaje enviado a los trabajadores, proveedores y clientes, en el que resalta que la caída del consumo hizo insostenible el negocio.

Fundada en 2016, Finca Balcarce llegó a tener alrededor de 200 empleados. Quedaban 50, que ahora pasaron a estar desempleados.

En Zárate, en tanto, se produjo una nueva tanda de despidos en el sector petroquímico, que está en crisis hace ya un par de años.

En este caso, se trata de 15 trabajadores de la multinacional Air Liquide, de capitales franceses.

No sólo se produjeron estos despidos, sino que la compañía, además, le dio licencia al resto del personal, por lo que se teme que haya nuevas bajas.

El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate se declaró en estado de alerta por la situación.
 

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