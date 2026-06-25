Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de junio de 2026 INDUSTRIA EN CRISIS

Siguen los despidos: cerró una planta en Balcarce y echaron empleados en Zárate

La empresa alimenticia Finca Balcarce bajó la persiana y una multinacional petroquímica se desprendió de parte de su plantel.

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Compartir