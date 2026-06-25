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CASO AGOSTINA

Ordenan la detención de la esposa de Claudio Barrelier

Marianela Palmero, actual pareja del hombre y madre de su hija, fue apresada como cuarta imputada en la causa por el femicidio de Agostina Vega. La Justicia indaga si participó en maniobras de encubrimiento

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Ordenan la detención de la esposa de Claudio Barrelier
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La investigación por el femicidio de Agostina Vega registró un nuevo avance con la detención de Marianela Soledad Palmero, actual pareja de Claudio Gabriel Barrelier, principal imputado por el asesinato de la adolescente de 14 años.

La medida fue ordenada por el fiscal de instrucción Raúl Garzón. Palmero quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado. Con esta aprehensión, ya son cuatro las personas privadas de su libertad en el marco de la causa.Según fuentes judiciales, el círculo íntimo de Barrelier habría conformado una red de contención que habría obstaculizado los primeros pasos de la pesquisa. Las autoridades buscan determinar si Palmero realizó maniobras concretas para ocultar pruebas o desviar el trabajo de los investigadores.

Palmero, que convivía con Barrelier y es madre de una hija en común de 11 años, declaró ante la Justicia. En su testimonio, relató que la noche del sábado 23 de mayo cuando ocurrieron los hechos,  Barrelier estaba jugando a la PlayStation en el living de la casa. Según su versión, alrededor de las 21:45 el acusado pidió dinero (aproximadamente $3.000 que ella y su hija le juntaron), salió de la vivienda diciendo “voy y vengo” y regresó menos de 20 minutos después sin dar explicaciones.
La mujer insistió en que fue la única persona que abandonó la casa en ese lapso y que luego continuó jugando con su hija.Además, Palmero defendió el carácter de Barrelier al afirmar que “no es una persona violenta” y que nunca ejerció violencia física contra ella ni contra su hija.Los detenidos, incluido Barrelier, permanecen alojados en dependencias judiciales a la espera de sus respectivas indagatorias. La causa continúa su curso y no se descartan nuevas medidas.

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