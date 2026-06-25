Volver | La Tecla Nacionales 25 de junio de 2026 JUSTICIA

El Gobierno formalizó la designación de 46 jueces federales

El Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial los decretos para cubrir vacantes en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Además, envió al Senado los pliegos de otros 21 postulantes, con el fin de normalizar el funcionamiento de la justicia y de reforzar su control

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