El Gobierno formalizó la designación de 46 jueces federales
El Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial los decretos para cubrir vacantes en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Además, envió al Senado los pliegos de otros 21 postulantes, con el fin de normalizar el funcionamiento de la justicia y de reforzar su control
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El Gobierno nacional oficializó hoy la designación de 46 jueces y despachó al Senado los pliegos de otros 21 postulantes, con el fin de avanzar, a toda velocidad, con la cobertura de las vacantes en la Justicia federal.
El presidente Javier Milei firmó los decretos correspondientes –uno por cada nombramiento- junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fueron publicados hoy en el Boletín Oficial. En total, se nombraron 46 jueces, cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal.
Los nuevos funcionarios ya superaron la instancia de entrevistas en la comisión de Acuerdos y el aval del pleno de la Cámara Alta, y resta que presten juramento ante sus respectivas Cámaras para asumir formalmente el cargo.
Con esta medida, la Casa Rosada refuerza una estrategia clave que va en dos sentidos: normalizar los juzgados nacionales que funcionan con jueces subrogantes, y reforzar su injerencia en la justicia federal.
Aunque el grueso de las designaciones se concentró en los fueros civil, criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires, donde las vacantes rozaban el 50% en algunas instancias,también hubo designaciones en algunas delegaciones del interior como Formosa, Mendoza, San Martín, La Plata y Salta.
Además, la medida del gobierno tiene un impacto directo en los tribunales federales de la Patagonia, puntualmente en Neuquén y Bariloche, dos jurisdicciones que condensan numerosos expedientes vinculados a delitos complejos, narcotráfico y conflictos territoriales. El Decreto 520/2026 designa a Leandro Agustín Gómez Constenla como juez del Juzgado Federal de primera instancia de San Carlos De Bariloche. En tanto, el Decreto 509/2026 designó al doctor Pablo Antonio Matkovic como juez del Tribunal Federal de Juicio en Neuquén.
La designación de magistrados quedó envuelta en una polémica que pone en la mira al Poder Ejecutivo, que decidió excluir deliberadamente de la lista a María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon, por desavenencias con el periodista. El pliego de la abogada ya contaba con la aprobación del Senado para integrar un Tribunal Oral Federal en La Plata, pero la Casa Rosada decidió congelar su designación.
Junto con la exclusión de Michelli, el Ministerio de Justicia envió al Parlamento una nueva tanda de 21 candidatos. Con este envío, la gestión de Milei ya acumula 170 propuestas judiciales remitidas al Senado en el último cuatrimestre, a la espera de que la comisión de Acuerdos reactive las audiencias para los nuevos postulantes.
Las 46 designaciones se distribuyeron de la siguiente manera:
Fueron Penal Nacional: Nicolás Grappasonno ascendió a la Cámara Nacional de Casación Penal, mientras que Santiago Quian Zavalía y Yamile Bernan se incorporaron a la Cámara del Crimen. Hubo otros 13 nombramientos en primera instancia, Tribunales Orales y menores.
Fuero Civil: Se nombró a cuatro camaristas -Lucila Córdoba, Osvaldo Pitrau, Samanta Biscardi y Paula Castro-, además de ocho magistrados de primera instancia y cuatro conjueces.
Fuero Penal Económico y Comercial: Federico Novello asumió como juez del Tribunal Oral 2 y Juan Moldes quedó a cargo de la Fiscalía 1 de primera instancia. El resto de los decretos cubrió vacantes en la Seguridad Social y Ejecuciones Fiscales.