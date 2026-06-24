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24 de junio de 2026
TIEMPO DE DEFINICIONES

León XIV, cada vez más cerca de la Argentina: una gira con mensaje de encuentro y unidad

La posible visita incluiría Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Desde el entorno eclesiástico destacan el mensaje contra la polarización.

León XIV, cada vez más cerca de la Argentina: una gira con mensaje de encuentro y unidad
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Aunque todavía no existe confirmación oficial del Vaticano, crece la expectativa por la posible visita del papa León XIV a América Latina en la primera quincena de noviembre. Según trascendió, la gira tendría una duración cercana a las dos semanas, con una extensa estadía en Perú, una escala de tres días en la Argentina y una visita más breve a Uruguay.

La versión fue difundida por el obispo castrense argentino Santiago Olivera, quien se encuentra en Roma y tuvo un breve encuentro con el Papa durante una audiencia general. “Le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice”, relató Olivera, aunque aclaró que todavía falta el anuncio formal de la Santa Sede.

El viaje tendría como principal destino Perú, país donde León XIV vivió gran parte de su vida sacerdotal como misionero agustino y luego como obispo. Allí se evalúa una agenda de entre nueve y diez días con posibles visitas a Lima, Chiclayo, Piura, la Amazonia y Cuzco. En paralelo, también se da por probable una escala en Uruguay.

En la Argentina, la propuesta de los obispos contempla visitas a Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, aunque todavía no está definida la agenda oficial. Olivera también señaló que podría evaluarse la posibilidad de que el Papa participe en la beatificación de Enrique Shaw durante su paso por el país, aunque reconoció que organizar ambos eventos implicaría un desafío logístico.

Más allá del recorrido, Olivera destacó la importancia simbólica de la visita para la Argentina y señaló que el mensaje del pontífice estará vinculado a la búsqueda de diálogo y encuentro social. “Es un buen mensaje para todos”, afirmó, al recordar el llamado de León XIV contra la polarización y a favor de una mayor convivencia.

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