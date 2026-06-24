El verano mortal: la ola de calor que devora a Francia
Se trata del segundo episodio en menos de un mes, con víctimas que incluyen niños pequeños, jóvenes y ancianos, mientras el país mantiene activados sus planes de emergencia
La ola de calor extrema que azota Francia desde hace varios días ha dejado un trágico saldo de al menos 40 fallecidos, según confirmó este martes el primer ministro Sébastien Lecornu.
La mayoría de las víctimas murieron ahogadas al intentar refrescarse en ríos, lagos y zonas de baño no vigiladas, en un contexto de temperaturas que superaron los 40 °C en amplias regiones del país.
“Es una triste tragedia en lo que respecta a los ahogamientos”, declaró Lecornu tras recibir los últimos datos oficiales. Las cifras indican que desde el pasado 18 de junio se registraron 40 muertes por este motivo, con un desaparecido adicional en el lago de Annecy.
Entre los casos más conmovedores se encuentran los de dos hermanos de 2 y 4 años, hallados sin vida dentro de un automóvil familiar en Carpentras (sureste de Francia).
También falleció un joven futbolista tras ahogarse en una zona prohibida del río Ródano, cerca de Lyon, y tres personas mayores murieron en sus domicilios en el suroeste del país.Las autoridades francesas reiteraron las advertencias sobre los peligros de bañarse en sitios no controlados.
El episodio también afecta a otros países del continente. Italia mantiene alertas máximas en 15 ciudades, el Reino Unido registró temperaturas cercanas a los 37 °C y se cerraron decenas de escuelas.
En España y otras naciones se activaron avisos por calor extremo.
Las temperaturas seguirán siendo muy altas durante los próximos días, aunque se espera un descenso gradual a partir del viernes. Sin embargo, las autoridades no descartan que el episodio se extienda hasta julio.
La ola de calor actual se compara ya con la histórica de agosto de 2003, que causó decenas de miles de muertes en Europa.
Las cifras de ahogamientos en Francia durante este episodio reflejan el riesgo adicional que generan las altas temperaturas: miles de personas buscan alivio en el agua sin las precauciones necesarias.
Las autoridades mantienen activados los planes de emergencia y recomiendan a la población extremar los cuidados, especialmente con niños, ancianos y personas vulnerables.