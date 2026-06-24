Morgan Freeman dio el volantazo y se animó a una nueva faceta
A sus 89 años, el legendario actor estadounidense Morgan Freeman, ganador del Oscar, sorprendió al anunciar el lanzamiento de su primer disco musical: Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, que saldrá a la venta el 7 de agosto de 2026. El proyecto fusiona el blues del Delta de Mississippi con arreglos orquestales y cuenta con la participación de destacados artistas del género
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El actor Morgan Freeman continúa demostrando que la edad no es un límite para nuevos desafíos.
A través de un anuncio en redes sociales, el intérprete de 89 años reveló que lanzará su primer álbum de estudio titulado Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience.
El disco, que se publicará el próximo 7 de agosto bajo el sello Decca Records, es un recorrido de cien años por la historia del blues. Freeman no solo presta su inconfundible voz como narrador, sino que también participa como productor ejecutivo del proyecto.
Como primer adelanto ya se lanzó el sencillo “Death Letter Blues”, interpretado por el legendario Taj Mahal. La canción rinde homenaje a la versión clásica de Son House y combina la esencia cruda del blues con arreglos sinfónicos grabados junto a la orquesta Chineke! en los estudios Abbey Road de Londres.
Freeman, originario de Mississippi, explicó que su pasión por el blues nació en su infancia al escuchar esta música en el Delta.
Con este álbum busca honrar las raíces y la historia de un género que considera fundamental en la cultura estadounidense.El lanzamiento del disco irá acompañado de una pequeña gira promocional por Estados Unidos.
El proyecto también incluye colaboraciones con otros destacados artistas del blues como Keb’ Mo’ y Shemekia Copeland.
Este anuncio llega en un momento en que Freeman sigue activo tanto en el cine como en iniciativas relacionadas con la música y la cultura afroamericana, demostrando una vez más su versatilidad y compromiso con sus raíces.