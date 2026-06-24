Volver | La Tecla Photoshop 24 de junio de 2026 NUNCA ES TARDE

Morgan Freeman dio el volantazo y se animó a una nueva faceta

A sus 89 años, el legendario actor estadounidense Morgan Freeman, ganador del Oscar, sorprendió al anunciar el lanzamiento de su primer disco musical: Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, que saldrá a la venta el 7 de agosto de 2026. El proyecto fusiona el blues del Delta de Mississippi con arreglos orquestales y cuenta con la participación de destacados artistas del género

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