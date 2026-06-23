23 de junio de 2026
RESISTEN
Sigue el acampe en la fábrica ILVA a casi diez meses del cierre
Los trabajadores de la planta de cerámicos mantienen la protesta iniciada cuando bajó la persiana, en agosto del año pasado. Dicen que aún no les pagaron todos los sueldos e indemnizaciones adeudados. Unos 300 empleados quedaron en la calle.
El acampe frente a la planta de la fábrica de cerámicos ILVA, en Pilar, continúa, a casi diez meses del cierre de la planta, ocurrido en agosto de 2025.
Unos 300 trabajadores quedaron en la calle cuando la fábrica, perteneciente a la familia Zanon, bajó la persiana, y desde entonces se mantiene la protesta. Los despedidos reclaman que les paguen los salarios que les deben y las indemnizaciones correspondientes tras la desvinculación.
“Seguimos en el acampe. De los 300 quedaremos 150”, dijo Marcelo Barrionuevo, uno de los despedidos, que era delegado de la planta, al portal InfoGremiales. “Algunos encontraron trabajo, otros iniciaron juicios, pero nosotros seguimos luchando por lo nuestro. Ahora tenemos que hacer una olla popular en la puerta de ILVA para poder comer”.
El acampe, a pesar de todo, sigue, con tres gazebos instalados frente a la planta que, se suponía, había cerrado temporalmente, por tareas de mantenimiento, pero nunca reabrió. Según Barrionuevo, en octubre la empresa abrió una búsqueda laboral para cubrir los puestos de los trabajadores despedidos, lo que motivó una denuncia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, pero al mes siguiente la empresa entró en concurso de acreedores.
Mientras el Juzgado Comercial 13 porteño tramita el concurso y los trabajadores siguen esperando que les paguen lo adeudado, el acampe se mantiene, gracias a donaciones de comida y al aporte de baños químicos y mercadería por parte de la Municipalidad de Pilar.