Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2026 RESISTEN

Sigue el acampe en la fábrica ILVA a casi diez meses del cierre

Los trabajadores de la planta de cerámicos mantienen la protesta iniciada cuando bajó la persiana, en agosto del año pasado. Dicen que aún no les pagaron todos los sueldos e indemnizaciones adeudados. Unos 300 empleados quedaron en la calle.

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