Volver | La Tecla Nacionales 23 de junio de 2026 JUDICIALES

Narco-gate: citaron a indagatoria a Espert por recibir 200.000 dólares de Fred Machado

Tras bajarse de la candidatura a diputado nacional por PBA, la justicia citó al exlegislador por presunto enriquecimiento ilícito.

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