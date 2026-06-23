23 de junio de 2026
JUDICIALES
Narco-gate: citaron a indagatoria a Espert por recibir 200.000 dólares de Fred Machado
Tras bajarse de la candidatura a diputado nacional por PBA, la justicia citó al exlegislador por presunto enriquecimiento ilícito.
El diputado nacional José Luis Espert deberá presentarse la próxima semana ante la Justicia Federal luego de que el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, dispusiera su citación a declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La medida fue impulsada por el fiscal Fernando Domínguez, quien sostiene que el legislador incorporó al circuito legal fondos de origen ilícito.
La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 de una firma vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos e investigado por integrar una organización criminal transnacional. Para la fiscalía, ese dinero habría sido utilizado posteriormente para la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y un Lexus valuados en unos 130.000 dólares, además de realizar aportes a un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el economista intentó justificar el origen de esos fondos mediante un supuesto contrato de asesoramiento con una empresa minera de Guatemala. Sin embargo, los investigadores consideran que ese acuerdo habría sido confeccionado únicamente para otorgarle una apariencia de legalidad a la operación y que el trabajo en cuestión nunca se realizó.
La investigación busca determinar si Espert conocía el presunto origen ilegal del dinero que recibió. En ese sentido, el fiscal Domínguez sostiene que el contrato fue firmado con posterioridad a la transferencia bancaria y con el único objetivo de respaldar formalmente el ingreso de los fondos.
El caso tuvo fuerte repercusión política durante el año pasado. Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero finalmente fue apartado de la nómina luego de que trascendieran los detalles de la investigación judicial. Pese a ello, el presidente Javier Milei salió en distintas oportunidades en su defensa y llegó a calificar la causa como una "operación mediática infame".
En el expediente también figura que el legislador no había declarado inicialmente la recepción de los 200.000 dólares. Más tarde admitió haber cobrado ese monto de Machado y explicó que formaba parte de un contrato por un millón de dólares firmado antes de la campaña electoral de 2019. Esa versión es puesta en duda por la fiscalía, que sospecha que el convenio fue una maniobra para justificar el ingreso del dinero.
Como parte de la investigación, el año pasado la Justicia allanó el domicilio de Espert y le prohibió disponer de sus bienes mientras avanzaba la pesquisa.
Además del diputado, el juez Mirabelli también citó a declaración indagatoria al contador Mariano Cosentino, señalado por la acusación como una pieza clave en la estrategia para incorporar esos fondos a las declaraciones juradas del economista. Su comparecencia ante la Justicia fue fijada para el 1 de julio.