Jimena Barón respondió a las críticas por no llevar a su hijo al Mundial
La cantante viajó a Estados Unidos con su pareja Matías Palleiro y su hijo menor Arturo para vivir el Mundial 2026, pero la ausencia de Morrison (Momo), de 12 años, generó cuestionamientos en redes
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Jimena Barón salió al cruce de las críticas que recibió en las redes sociales por viajar al Mundial FIFA 2026 sin su hijo mayor, Morrison, conocido como Momo.
La artista se encuentra en Estados Unidos junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo en común, Arturo (1 año), disfrutando del clima mundialista y alentando a la Selección Argentina.
Sin embargo, la ausencia de Momo en las fotos y videos que compartió generó todo tipo de comentarios y preguntas.Ante la ola de cuestionamientos, Jimena grabó un video en sus historias de Instagram para dar una clara explicación: “Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema. Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa”.
La cantante aclaró que la decisión no fue caprichosa y confirmó que Momo se sumará al viaje familiar una vez que cumpla con sus obligaciones escolares. El niño debe rendir un examen el 1° de julio y luego viajará para reunirse con el resto de la familia.
Además, reveló un detalle emotivo: Matías Palleiro le preparó una sorpresa a Momo durante el cumpleaños de Arturo. A través de una carta firmada por su hermano menor, le anunció que también tendría pasajes para viajar a Estados Unidos.
Con su estilo directo y sin filtros, Jimena cerró cualquier rumor sobre posibles conflictos familiares y dejó en claro que el reencuentro está próximo. Mientras tanto, la familia continúa viviendo la experiencia mundialista en Dallas con looks albicelestes y mucha emoción por la Selección.