Volver | La Tecla Photoshop 23 de junio de 2026 OTRA VEZ

Jimena Barón respondió a las críticas por no llevar a su hijo al Mundial

La cantante viajó a Estados Unidos con su pareja Matías Palleiro y su hijo menor Arturo para vivir el Mundial 2026, pero la ausencia de Morrison (Momo), de 12 años, generó cuestionamientos en redes

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