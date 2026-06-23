Volver | La Tecla Nacionales 23 de junio de 2026 A SABER

El enigma del rival de Argentina en 16avos

Como líder del Grupo J, la Selección se enfrentará el 3 de julio en Miami al segundo del Grupo H. Todo se definirá en la última fecha y la Albiceleste podría cruzarse con cualquiera de los cuatro equipos

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