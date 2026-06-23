23 de junio de 2026
A SABER
El enigma del rival de Argentina en 16avos
Como líder del Grupo J, la Selección se enfrentará el 3 de julio en Miami al segundo del Grupo H. Todo se definirá en la última fecha y la Albiceleste podría cruzarse con cualquiera de los cuatro equipos
La Selección Argentina ya conoce su posible adversario en los 16avos de final del Mundial 2026. Tras asegurar el primer puesto del Grupo J con la victoria 2-0 ante Austria y el triunfo de Argelia sobre Jordania, el equipo de Lionel Scaloni se medirá el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Con cuatro equipos aún con chances matemáticas de avanzar como escolta, el panorama para Argentina depende completamente de lo que suceda en la última jornada del Grupo H, que se disputará el miércoles 24 de junio.Actualmente, España lidera el Grupo H con 4 puntos y +4 de diferencia de gol, seguido por Uruguay y Cabo Verde con 2 puntos cada uno, y Arabia Saudita con 1 punto.
Las cuatro posibles opciones para Argentina son las siguientes. Se enfrentaría a España si Uruguay derrota a España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.
El cruce con Uruguay sería el más probable y ocurriría si España empata con Uruguay y Cabo Verde no logra vencer a Arabia Saudita. Un enfrentamiento ante Cabo Verde se daría si España vence a Uruguay y Cabo Verde empata o gana su partido.
Finalmente, el rival sería Arabia Saudita solo si tanto España como Cabo Verde ganan sus respectivos partidos.En caso de que Uruguay y Cabo Verde terminen igualados en puntos, el segundo puesto se definiría por diferencia de gol, goles a favor, fair play o, en última instancia, por el ranking FIFA.
La Selección Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Jordania. Independientemente del rival que le toque en octavos, el equipo nacional buscará llegar con el mejor ritmo posible a una instancia eliminatoria que promete ser de alta tensión.
El cruce de 16avos ya tiene fecha, horario y estadio confirmados. Solo resta esperar los resultados de la última fecha del Grupo H para conocer al próximo adversario de Messi y compañía en el camino hacia la defensa del título mundial.