Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Luz verde a las apps de transporte en Mar del Plata

Tras siete años del desembarco de las plataformas en General Pueyrredon, el Concejo aprobó un marco regulatorio. Los detalles de la ordenanza. El premio consuelo para los taxistas.

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