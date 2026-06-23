23 de junio de 2026
BOLETIN OFICIAL
Provincia dio el ok a una alternativa frente al cuello de botella energético
El Gobierno bonaerense aprobó un programa de baterías de almacenamiento para reforzar puntos críticos de la red eléctrica y sostener el abastecimiento mientras avanzan obras de expansión.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó la creación del Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías, una iniciativa que busca incorporar sistemas de almacenamiento en puntos críticos de la red eléctrica provincial para mejorar la capacidad de respuesta ante problemas de abastecimiento.
La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 437-MIySPGP-2026, firmada por el ministro Gabriel Katopodis, y establece que los nuevos equipos podrán ser instalados, operados y reconocidos dentro del esquema previsto para atender déficits del sistema de transporte eléctrico de la Provincia de Buenos Aires.
Según la resolución, los sistemas de baterías permitirán almacenar energía en momentos de menor demanda y liberarla cuando aumenten los requerimientos del sistema. El objetivo es optimizar el uso de la infraestructura existente, mejorar la estabilidad de la red y acompañar la incorporación de fuentes de generación renovable.
La normativa señala que la implementación estará a cargo de la Dirección Provincial de Energía (DPE), que podrá dictar las normas complementarias necesarias para el desarrollo del programa. Además, se autorizó la intervención de Buenos Aires Energía (BAESA), empresa provincial dedicada a la generación eléctrica, para avanzar con la adquisición, instalación, operación y despacho de los equipos.
El financiamiento del programa estará vinculado al Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), un componente administrado dentro del Fondo de Inversión en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA). Estos recursos ya eran utilizados para sostener esquemas de generación distribuida y, a partir de la normativa vigente, podrán destinarse también a la compra de sistemas de almacenamiento.
La resolución plantea que las baterías funcionarán como una alternativa a los equipos de generación eléctrica temporal que utilizan combustibles líquidos, como gasoil, y que actualmente se aplican para cubrir necesidades puntuales del sistema hasta que se concreten obras de ampliación del transporte eléctrico.
En ese marco, la Provincia indicó que la incorporación de almacenamiento responde a la necesidad de atender posibles restricciones identificadas en nodos críticos del sistema eléctrico y a las proyecciones de demanda para los próximos años.
Además, se estableció que, una vez que BAESA obtenga eventuales ingresos por la disponibilidad de potencia de estos sistemas dentro del mercado eléctrico, los fondos correspondientes deberán ser reintegrados al FITBA para ser reinvertidos en nuevas acciones vinculadas al programa.