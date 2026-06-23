Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de junio de 2026 BOLETIN OFICIAL

Provincia dio el ok a una alternativa frente al cuello de botella energético

El Gobierno bonaerense aprobó un programa de baterías de almacenamiento para reforzar puntos críticos de la red eléctrica y sostener el abastecimiento mientras avanzan obras de expansión.

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