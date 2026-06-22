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22 de junio de 2026
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Retiran el proyecto de desregulación inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires

El propio autor de la iniciativa, el libertario Juan Osaba, la retiró formalmente. Los martilleros

Retiran el proyecto de desregulación inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires
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El proyecto de desregulación del mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires fue retirado por su propio autor, en una movida inusual que fue celebrada por los martilleros bonaerenses.

El redactor de la iniciativa, el libertario Juan Osaba, retiró formalmente el expediente el expediente mediante una nota presentada en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados provincial.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires celebró la novedad, que consideró “positiva”, aunque advirtió que se mantiene en alerta porque esto no obsta para que “en el futuro, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, no se vuelva a intentar impulsar una iniciativa reprochable similar”.

El presidente del Colegio, Luis Eusebio Colao, dijo: “Seguiremos atentos y vigilantes en la defensa no solo de nuestra profesión, sino también de toda la sociedad, que día a día elige a un profesional para brindarle seguridad y confianza en sus operaciones. Mantendremos firmes y en alto nuestras convicciones y, más que nunca, ratificamos nuestro orgullo de ser martilleros y corredores públicos colegiados”.

Los martilleros rechazaron la iniciativa de Osaba por considerar que implicaba “legalizar la ilegalidad”. Al referirse al proyecto, Colao dijo que con él “se abre la puerta al reino de las estafas”.
 

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