22 de junio de 2026
MOVIDA EN EL CONGRESO
El gobierno busca cambiar la sesión contra Adorni por el debate del “Súper RIGI”
Martín Menem procura quitarle el quórum a la oposición para interpelar al funcionario; al mismo tiempo, convocan a una sesión para el miércoles, para tratar el proyecto oficial de promoción de grandes inversiones. La idea es cambiar la agenda a favor de Milei.
El gobierno de Javier Milei activó una movida en el Congreso de la Nación que puede torcer la agenda legislativa en su favor: busca simultáneamente postergar la sesión para tratar el pedido de interpelación y presentar la moción de censura contra el jefe de gabinete Manual Adorni y, al mismo tiempo, habilitar otra para tratar el proyecto oficial de “Súper RIGI”.
La maniobra para desactivar la sesión contra Adorni corre por cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y consiste en habilitar el tratamiento del tema en comisiones previamente al debate en el recinto.
Parte de los bloques del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) aceptarían este cambio y no darían quórum para la reunión especial de mañana, centrada en la interpelación y la moción de censura que podría acabar con la destitución del alto funcionario, fuertemente cuestionado (e investigado por la Justicia) a raíz del drástico incremento de sus gastos desde que está en la función pública.
El debate en comisiones sería el martes 30 (es decir, la semana que viene) y desactivaría la sesión especial de mañana.
Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA) convocó a una sesión ordinaria para el miércoles, para debatir el proyecto de régimen de promoción de megainversiones enviado por la administración Milei.
Si se dan ambas cosas, la semana legislativa cambiaría de cariz para el gobierno, pasando de la negatividad por la embestida contra Adorni a una iniciativa que el oficialismo considera altamente positiva y que le devolvería el protagonismo en el Congreso.
En el temario de la convocatoria también figuran acuerdos bilaterales con Francia, Italia, Suiza y San Marino.