Volver | La Tecla Nacionales 22 de junio de 2026 MOVIDA EN EL CONGRESO

El gobierno busca cambiar la sesión contra Adorni por el debate del “Súper RIGI”

Martín Menem procura quitarle el quórum a la oposición para interpelar al funcionario; al mismo tiempo, convocan a una sesión para el miércoles, para tratar el proyecto oficial de promoción de grandes inversiones. La idea es cambiar la agenda a favor de Milei.

Compartir