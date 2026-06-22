22 de junio de 2026
REPERCUSIONES
La política se montó sobre el triunfo argentino ante Austria
Figuras de distintos sectores del arco político expresaron su alegría por la victoria futbolística. Hubo chicanas libertarias contra el peronismo.
La victoria de la Selección argentina frente a Austria en el partido de hoy en el marco de la Copa del Mundo, con dos goles que ubicaron a Lionel Messi como máximo goleador en toda la historia del certamen, generó repercusiones en la política, con figuras oficialistas y opositoras difundiendo mensajes relativos a la hazaña deportiva, a veces con chicanas hacia otros sectores.
El presidente de la Nación, Javier Milei, le dedicó una publicación entusiasta en X (antes Twitter) a la victoria de hoy. “¡Vamos Argentina carajo!”, escribió. “Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin”.
Entre quienes celebraron con pocas palabras el triunfo se encuentra el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, que subió a la misma plataforma una foto de Messi festejando un gol, sin ninguna acotación.
Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, tuiteó “¡Vamos Argentina!” con una imagen del seleccionado nacional en formación.
Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof recurrieron a una yuxtaposición creativa. Postearon en las redes un video en el que se muestra al Gobernador pronunciando la frase “Menos escuela austríaca, más escuela argentina”, e inmediatamente a continuación, uno de los goles de Messi en el partido contra Austria.
La titular del bloque oficialista en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, subió una foto de ella misma con la camiseta argentina y los dedos en V, con la leyenda “para la victoria”. En otro posteo, exaltó a Messi como “el mejor del mundo”.
Entre los chicaneros se ubicó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien apuntó contra “los trolls kukitas” que, según dijo, “habían tuiteado que [Messi] era mufa cuando erró el penal” y luego tuvieron que borrar sus publicaciones.
Desde el espectro libertario se viene agitando en redes la idea de que los kirchneristas odian a Messi.
El militante y streamer Daniel Parisini, conocido como “el Gordo Dan”, publicó varios tuits en ese sentido, y en particular apuntando contra la actriz Florencia Peña, a quien los libertarios acusan de haber difundido a propósito la falsa noticia de la muerte del padre de Messi para perjudicar al jugador.