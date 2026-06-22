Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de junio de 2026 JUDICIALES

Tras la publicación de los videos, la justicia intimó a Cirio para que entregue su celular

El juez de Lomas de Zamora dio un plazo de 24 horas para que Cirio entregue su celular. Es en el marco de la causa que investiga a Martín Insaurralde

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