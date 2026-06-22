22 de junio de 2026
JUDICIALES
Tras la publicación de los videos, la justicia intimó a Cirio para que entregue su celular
El juez de Lomas de Zamora dio un plazo de 24 horas para que Cirio entregue su celular. Es en el marco de la causa que investiga a Martín Insaurralde
La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, sumó un nuevo capítulo. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimó a Jésica Cirio a entregar su teléfono celular en un plazo de 24 horas para que sea sometido a pericias, en el marco de la causa que busca esclarecer el origen de una serie de videos difundidos recientemente.
La decisión judicial también contempla que, en caso de encontrar a la conductora en la vía pública sin haber cumplido con la orden, efectivos de Gendarmería Nacional puedan secuestrar el dispositivo para incorporarlo al expediente. Desde la defensa de Cirio indicaron que el teléfono será entregado en el juzgado durante las próximas horas.
La medida apunta a analizar el contenido del equipo luego de la aparición de grabaciones que se viralizaron durante el fin de semana. En esos registros se observa a la modelo recorriendo un vestidor donde aparecen importantes sumas de dinero en dólares, algunas termoselladas y distribuidas en bolsos, valijas y cajones.
Las imágenes ya fueron incorporadas al expediente que investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. Los investigadores intentarán determinar la autenticidad del material, así como establecer cuándo y dónde fueron registradas las filmaciones.
Según surge de la investigación, los videos habrían sido grabados en el dormitorio principal que compartían Cirio e Insaurralde. El vestidor que aparece en las imágenes correspondería al utilizado por la conductora, mientras que el exfuncionario tenía un espacio de guardado independiente. Además, uno de los espejos del ambiente reflejaría a Cirio mientras realizaba la grabación.
La intimación judicial llegó después de los allanamientos realizados el domingo en propiedades vinculadas tanto a Cirio como a Elías Piccirillo. Durante uno de esos procedimientos, los investigadores secuestraron cerca de 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la modelo.
En otro de los operativos, Piccirillo entregó su teléfono celular junto con la clave de acceso. Sin embargo, los peritos no encontraron allí el material que buscaban, motivo por el cual el magistrado avanzó con la orden dirigida específicamente a Cirio.
Las medidas de prueba son impulsadas por el fiscal federal Sergio Mola, quien lleva adelante la investigación sobre el patrimonio de Insaurralde y personas de su entorno. La causa se inició en septiembre de 2023 tras la difusión de las imágenes del viaje en yate que involucró al exfuncionario y que derivó en una investigación judicial. Cirio continúa imputada en ese expediente, aunque hasta el momento no fue convocada a declaración indagatoria.
El objetivo principal del secuestro del teléfono es realizar peritajes técnicos que permitan verificar la autenticidad de los videos, comprobar que no hayan sido alterados y establecer las circunstancias en las que fueron registrados.
Tras la difusión de las imágenes, Cirio publicó un comunicado en sus redes sociales en el que sostuvo que los videos responden a "manipulaciones digitales". Además, defendió el origen de su patrimonio al asegurar que desarrolla actividades en el ámbito privado desde los 18 años y afirmó que todos sus ingresos fueron oportunamente declarados ante los organismos fiscales, sin haber recibido observaciones por presuntas inconsistencias patrimoniales.