Volver | La Tecla Nacionales 22 de junio de 2026 DATOS ALARMANTES

El desempleo se mantuvo en 7,8%, pero el Conurbano mostró los peores números

El Indec publicó un nuevo dato de desempleo sin mayores modificaciones respecto al mismo período del 2025. En el Gran Buenos Aires y grandes distritos del interior la situación es más compleja, ya que mostraron porcentajes más altos que la media.

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