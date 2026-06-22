22 de junio de 2026
DATOS ALARMANTES
El desempleo se mantuvo en 7,8%, pero el Conurbano mostró los peores números
El Indec publicó un nuevo dato de desempleo sin mayores modificaciones respecto al mismo período del 2025. En el Gran Buenos Aires y grandes distritos del interior la situación es más compleja, ya que mostraron porcentajes más altos que la media.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026, un nivel que no mostró variaciones estadísticamente significativas en comparación con igual período del año pasado. Pese a esa estabilidad en el promedio nacional, la situación continúa siendo más delicada en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la tasa de actividad fue del 48,6% y la de empleo alcanzó el 44,8%. En los 31 aglomerados urbanos relevados, unas 14,6 millones de personas integraron la población económicamente activa, de las cuales 13,5 millones tuvieron empleo y alrededor de 1,1 millones permanecieron desocupadas.
Más allá de que el desempleo nacional se mantuvo estable, el informe del organismo estadístico reflejó un deterioro en otros indicadores laborales. La subocupación ascendió al 11,1%, un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025, mientras que la informalidad laboral trepó al 44,2%, dos puntos por encima del nivel registrado un año atrás.
El panorama bonaerense volvió a ubicarse por encima de la media del país. En la región del Gran Buenos Aires la tasa de actividad fue del 49%, el empleo alcanzó el 44,8% y la desocupación llegó al 8,7%, casi un punto porcentual por encima del promedio nacional. Además, la subocupación alcanzó el 11,3%.
Al desagregar la información, el contraste entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano resulta aún más marcado. Mientras la Ciudad registró una desocupación del 4,8%, en los partidos del Gran Buenos Aires el desempleo alcanzó el 9,7%, más del doble que en la Capital Federal. En esos municipios, la tasa de empleo fue del 43,4% y la actividad del 48%.
Entre las ciudades de la provincia de Buenos Aires relevadas por la EPH también aparecieron diferencias importantes.
Bahía Blanca-Cerri registró una tasa de desocupación del 10,1%, la más elevada entre los principales aglomerados bonaerenses medidos por el INDEC. Allí, la actividad fue del 48,9% y el empleo del 43,9%.
En el Gran La Plata, la desocupación se ubicó exactamente en el promedio nacional, con un 7,8%. La capital bonaerense mostró una tasa de actividad del 50%, una de empleo del 46% y un elevado nivel de ocupados demandantes de empleo (23,8%), además de una subocupación del 18,2%, muy superior a la media del país.
El informe también mostró que el 44,2% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad. Entre los asalariados, el 37,9% no realiza aportes jubilatorios, mientras que el 62,1% cuenta con descuentos previsionales. Del total de ocupados, el 71,8% trabaja en relación de dependencia y el 24,2% lo hace como cuentapropista.
A su vez, el 15,8% de los ocupados buscaba activamente otro empleo y la presión total sobre el mercado laboral —que suma desocupados, ocupados demandantes y ocupados disponibles para trabajar más horas— alcanzó al 29,6% de la población económicamente activa.
En cuanto al perfil de quienes buscan empleo, las mayores tasas de desocupación continúan registrándose entre los jóvenes: alcanzan al 15,5% de las mujeres de entre 14 y 29 años y al 14,6% de los varones del mismo grupo etario. Además, casi un tercio de los desocupados llevaba más de un año buscando trabajo sin éxito.