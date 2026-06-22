Rod Stewart lleva tranquilidad tras su problema de salud

A sus 81 años, Rod Stewart continúa recorriendo los escenarios con la que se anuncia como su gira de despedida. Sin embargo, su estado de salud volvió a despertar preocupación entre sus seguidores en los últimos días.



El pasado viernes, durante un concierto en Utah, Estados Unidos, ante unas 25.000 personas, el artista sufrió una descompensación y necesitó recibir oxígeno sobre el escenario. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales y encendieron las alarmas entre sus fans, especialmente porque el músico debió finalizar el espectáculo sentado.



La inquietud aumentó debido a que Stewart tiene previsto presentarse el próximo 27 de junio en el escenario principal de Rock in Rio Lisboa, en una jornada dedicada a grandes leyendas de la música.



Con el objetivo de transmitir tranquilidad, el cantante recurrió a sus redes sociales este domingo. Sin hacer referencia directa al episodio ocurrido en Utah, publicó una fotografía junto a sus hijos acompañada por un mensaje cargado de emoción: “Orgulloso de ser su padre”, en el marco de la celebración del Día del Padre en varios países anglosajones.



La publicación fue interpretada por muchos de sus seguidores como una señal de que se encuentra en buen estado y enfocado en sus próximos compromisos profesionales. De esta manera, Rod Stewart buscó llevar calma a sus fans, que esperan verlo nuevamente sobre el escenario de Lisboa en los próximos días.

