Volver | La Tecla Photoshop 22 de junio de 2026 DRAMATICO

Falleció Pablo Más Albert, el recordado Teniente Steve Murphy de “100% Lucha”

Se hizo popular por interpretar al personaje del militar estadounidense que desertó del ejército y buscaba ganar el campeonato para poder regresar a su país en el exitoso programa televisivo

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