22 de junio de 2026
DRAMATICO
Falleció Pablo Más Albert, el recordado Teniente Steve Murphy de “100% Lucha”
Se hizo popular por interpretar al personaje del militar estadounidense que desertó del ejército y buscaba ganar el campeonato para poder regresar a su país en el exitoso programa televisivo
El luchador y actor argentino Pablo Más Albert falleció a los 57 años.
La noticia generó conmoción entre los seguidores del programa 100% Lucha, donde se convirtió en una de las figuras más queridas.
Más Albert se dio a conocer masivamente al interpretar al Teniente Steve Murphy, un militar estadounidense originario de Utah que, según la historia del personaje, había desertado del ejército y quería ganar el campeonato de 100% Lucha para poder volver a su país.
Su rivalidad con Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto que intentaba controlarlo, sumó aún más popularidad al personaje. Además del Teniente Murphy, el artista también dio vida al enmascarado Sodrak, Amo de la Oscuridad, formando parte de la recordada “Dupla del terror” junto a Cara de Máscara.
En 2008 dejó 100% Lucha para incorporarse a Guerreros del Ring. Posteriormente, en 2011, sumó un nuevo personaje: La Bestia.
Hasta el momento no se informó la causa de su fallecimiento.