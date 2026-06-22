22 de junio de 2026
POLEMICA
Allanaron el domicilio de Jesica Cirio en Las Cañitas
La Justicia federal ordenó allanamientos en la vivienda de la modelo y en la casa de su exesposo, Elías Piccirillo en Nordelta, tras la difusión de videos en los que se la ve exhibiendo fajos de dólares. En el primer inmueble, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, armas registradas a nombre del empresario Nicolás Trombino y una sustancia en polvo que será peritada
La medida judicial se concretó este domingo a la madrugada por orden del juez federal Luis Armella, a pedido del fiscal Sergio Mola, y fue ejecutada por personal de Gendarmería Nacional.
En el departamento de Las Cañitas (ubicado en la zona de Ortega y Gasset y Libertador), los efectivos hallaron 19.000 dólares en efectivo, armas de fuego que figuran registradas a nombre de Nicolás Trombino (actual pareja de Cirio) y 2 gramos de un polvillo aún no identificado.
Como la modelo no se encontraba en el lugar, los uniformados debieron forzar el ingreso con la colaboración del portero.
En paralelo, se realizó otro procedimiento en la vivienda de Elías Piccirillo en Nordelta. Allí se encontró al exesposo de Cirio que cumple prisión domiciliaria por otra causa, y se le retuvo su teléfono celular.
Con la clave proporcionada por él, los investigadores revisaron el dispositivo, pero no localizaron el video que motivó los allanamientos.
El principal objetivo de los operativos era dar con las grabaciones difundidas días atrás, en las que se observa a Jesica Cirio en un vestidor junto a grandes cantidades de dólares en efectivo. Sin embargo, el material no fue hallado en ninguno de los dos domicilios.
Los videos, que circularon ampliamente en redes y medios, habrían sido grabados cuando la modelo aún estaba en pareja con el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.
Según trascendió, la fiscalía solicitó formalmente las grabaciones al medio que las difundió.
Jesica Cirio emitió un comunicado en el que denunció haber sido víctima de una extorsión y aseguró que las imágenes fueron editadas con el objetivo de perjudicarla.
Por su parte, Francisco Hauque, exsocio de Piccirillo, sostuvo públicamente que el video es auténtico y que varias personas pueden dar fe de su existencia.
La causa continúa en investigación y se desconoce aún si Cirio ya fue notificada o si deberá presentarse ante la Justicia.