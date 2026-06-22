Volver | La Tecla Nacionales 22 de junio de 2026 POLEMICA

Allanaron el domicilio de Jesica Cirio en Las Cañitas

La Justicia federal ordenó allanamientos en la vivienda de la modelo y en la casa de su exesposo, Elías Piccirillo en Nordelta, tras la difusión de videos en los que se la ve exhibiendo fajos de dólares. En el primer inmueble, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, armas registradas a nombre del empresario Nicolás Trombino y una sustancia en polvo que será peritada

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