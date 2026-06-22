22 de junio de 2026
RIVAL DURO
El cambio que piensa Scaloni para el partido de hoy
En las últimas horas previas al choque contra Austria por el Mundial 2026, Lionel Scaloni analiza una modificación en su once inicial que genera expectativa
La Selección Argentina completó su última práctica en Kansas City antes de enfrentar a Austria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026.
Por primera vez desde el inicio de la preparación, Lionel Scaloni contó con el plantel completo de 26 jugadores a disposición y ya tiene casi definido el equipo que saltará al campo en Dallas.
Según las sensaciones que dejó el entrenamiento, el DT albiceleste evalúa realizar un solo ajuste respecto al once que venció 3-0 a Argelia en el debut.
El cambio que piensa Scaloni apunta directamente al lateral derecho: Nahuel Molina volvería al equipo titular en lugar de Gonzalo MontieL que fue titular en el primer partido pero salió en el entretiempo, arrastra una leve sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Aunque completó la práctica sin mayores inconvenientes, Scaloni prefiere no arriesgarlo y lo dejaría en el banco. Molina, en cambio, se encuentra en óptimas condiciones y recuperó su lugar.
Más allá de esa variante, el entrenador ratificó su confianza en Facundo Medina como lateral izquierdo, en Thiago Almada en el mediocampo y en Lautaro Martínez como referencia de ataque, acompañando a Lionel Messi.
La gran noticia que disfrutó Scaloni durante la sesión fue precisamente haber tenido a todo el plantel disponible por primera vez. Jugadores como Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, que venían de recuperarse de lesiones, ya están en condiciones de sumar minutos si el DT lo decide.
Con este panorama, el once que se perfila para el duelo ante Austria (que también viene de ganar su primer partido) sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.El partido en el AT&T Stadium de Dallas será clave: una victoria casi asegura el pase a los octavos de final y la posibilidad de liderar el grupo.
Scaloni brindará su conferencia de prensa esta tarde junto a Enzo Fernández.