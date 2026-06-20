Volver | La Tecla Municipios 20 de junio de 2026 BENEFICIO

Si pagás, ganás: intendente sortea millones entre contribuyentes cumplidores

Repitiendo tradición, el jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón (UCR) anunció detalles del sorteo para aquellos vecinos que pagan las tasas en tiempo y forma.

Compartir