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20 de junio de 2026
BENEFICIO

Si pagás, ganás: intendente sortea millones entre contribuyentes cumplidores

Repitiendo tradición, el jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón (UCR) anunció detalles del sorteo para aquellos vecinos que pagan las tasas en tiempo y forma.

Si pagás, ganás: intendente sortea millones entre contribuyentes cumplidores
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El municipio de Saladillo, conducido por el radical José Luis Salomón, anunció la realización, una vez más, del sorteo de más de 8 millones de pesos para contribuyentes al día con el pago de los tributos locales.

El director de Ingresos Públicos municipal, Darío Spavento, confirmó que el primer premio será de 2 millones de pesos, el segundo de un millón de pesos, el tercer adjudicatario embolsará $600.000, el cuarto $400.000, el quinto $300.000, y del sexto al vigésimo $250.000.

Desde la comuna indicaron que participarán los contribuyentes que estén al 100% al día con las tasas, mientras que quienes tengan un plan de pagos podrán participar de los premios del cuarto al vigésimo.

El funcionario aclaró que además de este sorteo, que tendrá lugar el próximo 18 de agosto, los vecinos ya cuentan con un beneficio por estar al día con las tasas, que es un descuento del 12% del valor.

En tal sentido, remarcó que esto “es una forma de reconocimiento al esfuerzo de los contribuyentes que día a día pagan sus tasas y se encuentran al día”.

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