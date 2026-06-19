Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de junio de 2026 LAS 5 DEL RADAR DESCONFIADO

Fuerzas federales en Tolosa, el tinder laboral y los hermanos sean unidos

Esta semana tenemos promesas de seguridad que viajan entre Nación y Provincia, una app que quiere ligar empleos como si fuera Tinder, jóvenes queriendo banca a los 18, un “no me ayudes” entre Adornis y un café inclusivo que se ganó el corazón del Concejo.

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