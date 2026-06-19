19 de junio de 2026
LAS 5 DEL RADAR DESCONFIADO
Fuerzas federales en Tolosa, el tinder laboral y los hermanos sean unidos
Esta semana tenemos promesas de seguridad que viajan entre Nación y Provincia, una app que quiere ligar empleos como si fuera Tinder, jóvenes queriendo banca a los 18, un “no me ayudes” entre Adornis y un café inclusivo que se ganó el corazón del Concejo.
¡LAS 5 DEL RADAR DESCONFIADO!
1. Fuerzas federales en Tolosa: “Sí, pero pedile a la Provincia” (el clásico pase de factura)
Eduardo Hache, de la Asamblea Vecinal de Tolosa, confirmó que Nación respondió al pedido, pero la bolilla ahora está en manos de la Provincia. Mientras tanto, los vecinos siguen sufriendo inseguridad creciente, enfrentamientos en El Mercadito, ataques a patrulleros y la sensación de que los compromisos de más patrullaje y móviles se fueron de vacaciones. ¿Resultado? Todos prometen, nadie ejecuta y los de siempre pagan los platos rotos.
2. “Tinder Laboral”: deslizá a la derecha si querés laburar
El concejal Álvarez de LLA, propone una aplicación para conectar empleadores con empleados al puro estilo Tinder. Porque claro, después de tanto “deslizar” buscando pareja, ahora lo necesitamos para conseguir trabajo. ¿Próximo paso? Match con el jefe ideal y chat de “¿cuándo empezás?”. En La Plata, donde conseguir laburo ya es difícil, al menos ahora será más divertido... o más decepcionante.
3. Concejales en pañales: LLA quiere que los pibes manejen el HCD antes que el auto
Proyecto en marcha (expediente D-1045/26-27) para bajar la edad mínima de 25 a 18 años. Presentado con bombos juveniles por Pablo Morillo y compañía, busca modificar una norma que viene desde 1889. Argumento: si a los 18 podés votar y endeudarte, ¿por qué no decidir presupuestos municipales? Los más escépticos ya imaginan sesiones con memes y stories en vivo. Renovación generacional o experimento social, el tiempo dirá.
4. “Deja Fran, no me ayudes mejor”: el pique Adorni vs Adorni que nos regaló la semana
Francisco Adorni le tira un “no me ayudes” a Manuel Adorni en un cruce que ya es viral. Porque en la política nada mejor que un familiar (o casi) diciéndote públicamente que mejor te quedes calladito. Espectáculo puro para el público que disfruta más los chimentos internos que las soluciones reales. Clásico argentino.
5. Ranchos Café: el Concejo declara de interés municipal al primer comercio neurodivergente
Buena noticia en medio del Radar: el Concejo Deliberante declaró de interés municipal a Ranchos Café, el primer comercio atendido por y para personas con neurodivergencias. Un soplo de aire fresco en medio de tanta bronca política. Ojalá más iniciativas así y menos promesas que se evaporan. Bravo por la inclusión real.
Así cierra esta semana corta, con mezcla de “siempre lo mismo” en seguridad, ideas creativas (o desesperadas) para el empleo, pibes queriendo banca y algún que otro momento de cringe político.